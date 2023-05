Juan Fajardo se presentará por cuarta vez a la Alcaldía de Vilagarcía. El cabeza de lista de Esquerda Unida, afronta unas elecciones “para gobernar” y evitar “la mayoría absoluta” de Varela, con el objetivo principal de mejorar los resultados de los anteriores comicios.

–Es la cuarta vez que encabeza una lista, ¿Qué le mueve a seguir?

–Me mueve Vilagarcía, me mueven las realidades de la ciudad y me mueve resolver los problemas que existen. Tenemos problemas fundamentales que nunca se atajan desde el gobierno municipal. El primero es el empleo. Somos el único ayuntamiento que no generó puestos de trabajo durante el último trimestre y estamos por debajo de los datos que había en 2009. Queremos que sea un buen lugar para vivir, pero también para trabajar. El segundo es el acceso a la vivienda y por el que si alguien viene de fuera a trabajar aquí va a tener unas dificultades enormes, tanto para alquilar como para vivir. Hay que hacer políticas activas de vivienda. Por último, nos preocupan las plazas en residencias y centros para mayores, que no se han creado en los últimos diez años. Son problemas reales que a la gente le importan y luego hay otras secundarias como el cemento. Vilagarcía necesita recuperar la dignidad y las materias olvidadas.

–¿A qué puede aspirar Esquerda Unida en estas elecciones?

–A gobernar. Nos presentamos para ello y desde el gobierno cambiar las cosas. El objetivo ahora es que no haya ninguna mayoría absoluta, algo que ha sucedido siempre con Rivera Mallo, Javier Gago y, ahora, Alberto Varela. No ha habido ninguna que haya servido más que para endiosarlos. Toca que no haya ninguna mayoría absoluta y que estén obligados a negociar sin que nadie les dé un cheque en blanco.

–¿Por dónde pasan las opciones de mejorar los últimos resultados de 2019?

–Por lo que estamos haciendo ahora. La gente entiende que vamos a resolver sus problemas y no otros, que vean que no tenemos ningún compromiso más allá que con el pueblo para que mejore Vilagarcía. Estamos teniendo muy buenas sensaciones y estamos mucho más satisfechos que cuando empezamos la campaña hace unos meses, porque hay receptividad y mucho cabreo en el conjunto de la sociedad por las cosas que se han hecho de espaldas a la gente. No estamos para vivir de la política ni por estar, estamos porque nos gusta y creemos que desde esa posición podemos hacer cosas. Vamos a estar donde el pueblo nos coloque.

–Entre las medidas del partido está modernizarse con una aplicación móvil para agilizar la burocracia. En este sentido, entra en juego una población mayor que no está formada en el ámbito digital, ¿cómo se les ayudaría?

–No es razonable que tengas que ir al registro a pedir un local cultural o deportivo y que te contesten a la semana. Tiene que haber una web o una aplicación para que sea inmediato. Otra de las medidas es descentralizar el Concello, hasta hace no mucho tiempo había oficinas municipales en Carril y Vilaxoán; pretendemos recuperarlas para gente con más dificultades e incluir oficinas itinerantes para que el consistorio vaya a todos los barrios de la ciudad. Ahora solucionar los problemas depende de que tengas el teléfono del encargado de resolver la incidencia.

–Habla de proyectos fracasados en materia urbanística. Sin embargo, la gente está contenta con la nueva imagen de Arzobispo Lago.

–Una cosa es peatonalizar y la otra cómo hacerlo. Todos estamos de acuerdo en que Rey Daviña está mejor. El problema es que cuando se humaniza hay que saber cómo afecta al conjunto de la sociedad. Hemos expulsado los coches del centro y se ha provocado que en el rural haya dificultades. Se ha despilfarrado en comprar los terrenos portuarios que han valido tres millones de euros y se podía haber negociado a coste cero la cesión, con ese dinero se podía hacer la residencia.

–¿Cómo se logra una Vilagarcía más participativa?

–Abriendo y atendiendo a la ciudadanía. Tenemos un gobierno local que solo trabaja de mañana, un horario continuo de verano y de apenas cuatro horas. Además, hay siete concejales liberados que nos cuestan un millón de euros al año para media jornada. Es inadmisible. Tienen que tener un calendario de visitas con las asociaciones.

–En materia de empleo en la ciudad existe un grave problema con los autónomos.

–Hay que facilitarles las cosas. Abrir un negocio aquí es una carrera de obstáculos. Existen proyectos novedosos de hostelería paralizados por servicios del Concello que impiden que sea ágil. Algunos han perdido subvenciones europeas por las demoras. También hay que atraer inversión.

–¿Podría haber un pacto con el Partido Socialista si fuera necesario?

–Nos vamos a presentar para gobernar. El pacto tendría que ser si cambian cosas: el empleo, servicios sociales y tendríamos que hablar del modelo de ciudad. Habría que renegociar muchas cosas como en qué se va a gastar el dinero procedente de fondos europeos. La gente tiene que opinar también.