Las primeras analíticas del año ratifican la buena calidad del agua de baño de O Salnés

La temporada oficial de baño empieza el 1 de junio y finaliza el 30 de septiembre, y durante la misma, los inspectores de Sanidade toman muestras periódicas del agua de las playas, tanto continentales como marítimas, para verificar que no contienen un exceso de bacterias u otros organismos que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas. No obstante, los técnicos ya iniciaron las analíticas hace unos días. Según la página web de la Consellería de Sanidade, entre el 9 y el 10 de mayo pasados se muestreó el agua de 20 zonas de baño de O Salnés, y los resultados han sido muy favorables en todos los casos, menos en uno.

La Consellería de Sanidade desaconseja el baño -o lo prohíbe- cuando se estima que en una muestra de 100 mililitros de agua puede haber al menos 800 unidades de Escherichia coli y/o 500 de Enterococos intestinales. Y en el caso de la zona de baño fluvial del río Umia en Cabanelas (Ribadumia), los técnicos indicaron unos resultados de 560 y 99, respectivamente.

Son muchas las personas que acuden a Cabanelas a bañarse en verano, sobre todo cuando empiezan las vacaciones escolares y abre la piscina municipal. Es una zona en la que el río baja con cierto caudal, pero sin grandes corrientes, y hay un área recreativa con sombra, de ahí que sea un lugar muy apreciado por los bañistas, sobre todo jóvenes. Sin embargo, los resultados de la primera analítica de la Consellería de Sanidade no son todo lo buenos que se podría esperar por la presencia de dos bacterias que pueden provocar infecciones intestinales a los humanos.

En todo caso, se harán en las próximas semanas nuevos muestreos y los resultados pueden variar de forma considerable, ya que en ocasiones obedecen a episodios puntuales. También es mejorable el dato de O Facho, en Castrelo (Cambados), pues se estimaron 87 unidades de Escherina y 53 de Enterococos intestinales.

En las demás 18 zonas de baño inspeccionadas la semana pasada en O Salnés los resultados son muy buenos, y avalan la clasificación sanitaria que las playas arousanas obtuvieron el pasado año. De hecho, más del 90 por ciento de las zonas de baño de la comarca -tanto marítimas como continentales- tienen la calificación de excelente.

La semana pasada, se tomaron muestras en A Torre de San Sadurniño, O Facho y As Saíñas (Cambados); Cabanelas (Ribadumia); Con da Mina, O Terrón y O Bote (Vilanova); y 13 arenales de O Grove, que fueron los de Rons, A Barcela, Area das Pipas, Area de Reboredo, Area Grande, Barreiriño, Barreiro, Con Negro, Lavaxeira, Mexilloeira, O Carreiro, O Portiño y Ponte da Toxa.

Agua en malas condiciones

No todo es idílico en las zonas de baño de O Salnés y Ullán. De hecho, hay dos puntos en los que el baño está prohibido por las autoridades sanitarias, y son la playa fluvial de Vilarello, en el Valga, y la marítima de Nanín, en Sanxenxo. La primera de ellas la baña el río Ulla y hasta no hace muchos años era uno de los enclaves de río más apreciados de todo el norte de la provincia, gracias a su extenso arenal, la existencia de un área recreativa y hasta de un bar de temporada. Pero desde hace unos años la clasificación sanitaria de sus aguas empeoró y no se ha podido revertir la situación.

Asimismo, hay dos zonas en las que, al menos por el momento, los inspectores de la Xunta recomiendan no meterse en el agua. Se trata de la playa del paseo fluvial de Catoira, en el río Ulla, y de la de Carabuxeira, en Sanxenxo.

Finalmente, la Consellería ha incorporado para la temporada de 2023 dos nuevas zonas de baño en O Salnés, lo cual implica que vigilará periódicamente la calidad de sus aguas. Son las de Espiñeiro, en A Illa, y Pampaído, en Sanxenxo.