Esta formación fue la que presentó una queja ante la Junta Electoral de Zona, ente que califica el hecho de “puntual, no reiterado en el tiempo”, pero que acordó efectuar una advertencia previa “para que Gonzalo Durán y el PP de Vilanova se abstengan de realizar más actos de características similares y retiren el vídeo al que se refiere la denuncia ya que, en caso contrario, podría incoarse un expediente sancionador”.

El vídeo en cuestión fue retirado en la mañana de ayer de todas las redes sociales municipales, pero es que el PSOE ha denunciado otros que se han ido colgando en los últimos días, todos ellos relacionados con las acusaciones de corrupción vertidas por Gonzalo Durán contra la candidata socialista. En la resolución de la Junta Electoral de Zona, a la que el PP no presentó alegaciones, se destaca que “el propio candidato del Partido Popular y actual alcalde de Vilanova reconoce que se iba a llevar a cabo un acto de campaña electoral, manifestando que quería comunicar unos hechos sobre la candidata del PSOE y que esa formación se lo impedía”. Los socialistas también aportaron un informe de la Policía Local en el que consta que los agentes, tras recibir órdenes del alcalde, se personaron en el salón de plenos, encontrándose a dos personas vinculadas al PSOE a las que “el alcalde les pide que se vayan, que la rueda de prensa es de su partido”.

Para la Junta Electoral está claro que los socialistas no incumplieron ninguna normativa ya que “una rueda de prensa tiene casi por definición la finalidad de publicitar lo que se va a decir, como sucedió, ya que se grabó en la Alcaldía y se difundió a través de las redes oficiales”. Además, añade que el salón de plenos “no es un local público ofertado por la Junta Electoral de Zona para la realización de actos de campaña por las formaciones políticas y “aunque no llegó a ser utilizado, no debería ser usado para actos exclusivamente políticos.

Durán mantiene sus acusaciones contra Vales





“No me inspiran ningún tipo de credibilidad ni María José Vales ni Carmela Silva y no han mostrado ningún papel que avale lo que están diciendo”. Así se mostraba ayer Durán que, mientras “no se aporte ese papel, mantengo que no he dicho ninguna mentira, que María José Vales es corrupta”. El regidor no dudó en asegurar que “todos sabemos lo que pasa en la cofradía y ahora entendemos por qué se escapó y no se volvió a presentar, no era por motivos de salud”. Insiste en que “mientras yo presento papeles, ellas presentan palabras”. Sin embargo, el propio fiscal firmante del escrito que se remitió al juzgado reconoció a María José Vales que su nombre aparece en esa citación por un error en la transcripción, ya que la apertura de la investigación es a otra persona cuyo nombre y cargo en la cofradía se describe anteriormente, algo que no ocurre con Vales. El fiscal se comprometió a subsanar el error remitiendo un nuevo escrito al juzgado. Durán compareció ayer para desmentir un rumor que circula por Vilanova, su retirada en caso de ganar las elecciones, dejando en la Alcaldía a Javier Tourís por estar deprimido. El conservador negó esa circunstancia, afirmando que va a seguir trabajando en el Concello pese al duro golpe familiar que sufrió hace tan solo unos meses. No dudó en afirmar que esos comentarios “son a mala fe, yo no se lo haría a nadie”.

El BNG se suma a la petición de dimisión





Si el día anterior era Carmela Silva la que le pedía la dimisión a Gonzalo Durán, ayer se sumó a ello la candidata del BNG, Carmela Alfonso. La candidata nacionalista apuntaba que “nos sumamos a la petición de dimisión de un candidato que se vale de medios torticeros y maquiavélicos con tal de mantenerse en el poder; no todo puede valer en política”. Alfonso pide más debate de ideas y más contratar proyectos y “menos embarrar, porque del barro que emana de actuaciones como las de Durán no viven los vilanoveses”. Similar posición ha adoptado Renova Vilanova cuyo director de campaña, Carlos Santos, publicaba ayer en redes sociales una reflexión en la que señalaba que “el espectáculo de estos días tiene como fin que no haya campaña electoral”. Santos indica que al actual gobierno municipal “no le interesa que se debatan los temas importantes y ha puesto en marcha un show para romper la campaña”.