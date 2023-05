El deporte comarcal se vistió esta semana de luto tras conocerse la muerte del joven de apenas 20 años Ángel Piñeiro Lago “Gelu”. El joven falleció después de afrontar una larga enfermedad que le obligó a dejar el fútbol demasiado joven para centrarse en jugar un partido mucho más importante. Asiduo al Arousa Pádel, Gelu era muy conocido en el mundo del fútbol, después de formarse en categorías inferiores de la Escola Deportiva Arousa.

Fichó por el Chispa de Corón, donde militó durante tres años, hasta que tuvo que abandonar la práctica del fútbol por la enfermedad.

“Buscamos respuestas que no existen y palabras que no nos salen, porque hay situaciones en las que no se sabe que más decir ante algo tan cruel”, publicó ayer en redes sociales el Chispa de Corón.

El presidente de la entidad no encontraba palabras para recordar a un joven que siempre destacó como “un buen compañero en el equipo, una ausencia que será muy dura de cubrir para todos nosotros al que ya siempre recordaremos con su sonrisa”.

El joven falleció en Madrid, en el Hospital de La Paz, donde se encontraba en tratamiento para tratar de superar la grave enfermedad que le afectaba y que se acabó llevando por delante su vida.