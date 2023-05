Las campañas políticas en Vilanova parecen más de barro que de arena y todas ellas acaban con flecos judiciales pendientes. Esta no podía ser menos y ya que María José Vales Martínez va a llevar al alcalde y candidato conservador, Gonzalo Durán a los tribunales, acusado de un presunto delito de calumnias, una decisión en la que no solo cuenta con el apoyo de su partido, el PSdeG-PSOE, sino que también contará con su respaldo legal. La socialista mantuvo durante su comparecencia que “no tengo constancia alguna sobre ese tema ya que no he recibido ningún requerimiento judicial ni se me ha comunicado nada de ningún juzgado” por eso se ve en la necesidad de denunciar a Durán por calumnias.

La jornada de ayer escenificó una partida de ajedrez sobre el barro, en el que ambos contendientes querían quedarse con la última palabra. Convocatorias y contraconvocatorias de ruedas de prensa durante toda la mañana que culminaron con una primera aparición de Durán, otra vez en el Concello, para incidir en lo mismo del día anterior, pedir la dimisión por una supuesta imputación por corrupción, sin llegar a especificar el motivo ni a profundizar en el tema. Tan solo pidió dos cosas: “que María José Vales nos autorice a mostrar las pruebas de lo que ha hecho o que dimita”. Incluso llegó a afirmar que los responsables del PSOE a nivel provincial “o son cómplices o han sido engañados”. Durán aseguró que solo le mueve el objetivo de “impedir que se presenten corruptos a las elecciones” y aseguró que las dependencias municipales “están abiertas a todos los partidos para hacer sus actos, solo tienen que pedirlas”. Tras la comparecencia de Durán llegó el turno de Vales que anunció la denuncia por difamación y fue más allá. “Voy a acudir a la Fiscalía a pedir que si existe algún caso abierto contra mi persona, porque a mi no se me ha comunicado nada de ningún juzgado”. A mayores, Vales también va a llevar ante la junta electoral el “uso partidista que Gonzalo Durán está haciendo de las dependencias municipales y de sus redes sociales”. También ha solicitado un informe a la Policía Local sobre lo ocurrido el pasado miércoles, cuando Durán acusó a varios integrantes de la formación socialista de “ocupar el salón de plenos para impedir mis derechos democráticos”, un informe que podría señalar todo lo contrario. Vales calificó de “intolerable que se viertan infundios sobre mi persona con la única intención de influir en la campaña, los vecinos de Vilanova no se merecen esto”. Insistió en que “no vamos a caer en su trampa y seguiremos focalizando nuestro trabajo en ofrecer una alternativa democrática para que Vilanova cambie de una vez por todas, haciendo propuestas en positivo, con ideas y proyectos”. La candidata socialista estuvo escoltada en todo momento por David Regades, secretario general de la formación en la provincia, que no dudó en señalar a Alfonso Rueda como “el gran responsable” de lo que está ocurriendo en Vilanova, donde “algunas palabras no pueden salir gratis, por lo que debe llamar al orden a este señor y frene esta campaña de injurias constantes”. No en vano, recordó que hace cuatro años, la “víctima” fue el anterior candidato socialistsa, Javier Dios, con unas acusaciones que “se quedaron en nada”. Regades recordó que “el único condenado de los candidatos que se presentan a las elecciones en Vilanova es el propio Gonzalo Durán, al que una sentencia firme califica de machista”. Regades aseguró que “estoy hoy en Vilanova para poner la mano en el fuego por la candidatura de Vales, como hice anteriormente con la de Javier Dios, y estoy seguro de que Alfonso Rueda no puede hacer lo mismo con la candidatura de su partido”. El responsable socialista reivindica la “política de ideas que ofrece Vales frente a la del barro que ofrece Durán” asegurando que, a partir del día 28, la alcaldesa de Vilanova “será María José Vales, porque la gente ya está harta de esta forma de hacer política del Partido Popular”. BNG y Renova piden más proyectos y menos “circos mediáticos” BNG y Renova Vilanova, las otras dos formaciones en liza en estas elecciones asisten estupefactos a lo que está ocurriendo estos días con el ataque de Durán a María José Vales. La candidata nacionalista, Carmela Alfonso, pide que “PP y PSOE se dejen de querer ganar votos en los juzgados, se remanguen y pongan sobre la mesa proyectos prioritarios y realistas para Vilanova”. Alfonso insiste en que “nosotros estamos aquí para hacer políticas que beneficien a los vecinos, no para participar en circos mediáticos”. “Me da mucha pena que Vilanova vuelva a ser noticia por estos espectáculos”, señala José Juan Durán, candidato de Renova. Lamenta que no exista un debate de ideas y proyectos y que la política municipal “se centre en estos espectáculos que solo buscan desviar la atención de la deuda municipal, el abandono del rural o la falta de cuidado del medio ambiente”. Durán reconoce que Renova nace precisamente para que “la vida política de Vilanova sea normal, un lugar de diálogo en donde contrastar ideas que beneficien a los vecinos y no este tipo de exabruptos que no conducen a nada”.