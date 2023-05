El mitin central del PP de Vilagarcía estuvo marcado por el conflicto de la mejilla. La presencia en la ciudad del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hizo que un grupo de bateeiros se concentrase a las puertas de A Peixería. Con ellos, llegó un nutrido dispositivo policial, integrado por más de una docena de agentes fuertemente pertrechados.

La intención de los mejilloneros, en todo caso, no era la de boicotear el mitin y así se lo hicieron saber a quienes se acercaron a hablar con ellos, como fue el caso de David Oliveira, bateeiro de Vilaxoán que defiende la necesidad de tener más zonas donde extraer semilla, y que es el número 8 de la lista del PP. En efecto, cuando llegó Alfonso Rueda, los bateeiros pidieron a gritos la dimisión de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante un par de minutos para, poco después, recoger sus cosas y marcharse.

El PP pudo celebrar así, sin más sobresaltos, su acto político. Lo abrió el abogado Juan Andrés Bayón, número 2 de la lista, quien recordó que antaño Vilagarcía era el destino de compras para miles de vecinos de los municipios colindantes. Según él, mucha de esa gente ha dejado de desplazarse a la capital arousana debido al modelo de ciudad impulsado por el PSOE, y que se ha traducido, afirma, en la pérdida de plazas de aparcamiento y en un tráfico caótico.

Tras él, tomó la palabra el delegado de la Xunta en Pontevedra, y presidente del PP en la provincia, Luis López. Dijo del gobierno socialista de Alberto Varela que, “está acomodado y escapa de la calle”, y que “creó problemas donde no los había”. Así, manifestó que hoy, “Vilagarcía es inaccesible”, y reprochó al PSOE el incumplimiento de varios puntos de su programa electoral, como las piscinas de agua salada, el plan integral de tráfico o el centro de día.

Fue después el turno para la candidata, Ana Granja, quien fue recibida en pie por todos los asistentes. En su opinión, “Vilagarcía ha dado un paso atrás en estos cuatro últimos años”, e insistió en algunos de los, en su opinión, principales errores del PSOE. Así, nombró el carril bici, “que no funciona”, las “fuentes que son estorbos” o la falta de iniciativas en turismo durante los dos años del Xacobeo, reflejadas en la pérdida de una bandera azul. “Se dedicaron a hacer obras grandes y se olvidaron del mantenimiento”, aseveró la candidata.

Cerró el mitin Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y del PP gallego. De Ana Granja dijo que, “es una mujer a la que todo el mundo conoce, una mezcla de simpatía y generosidad que ha sabido reunirse de un equipo capaz de poner a andar Vilagarcía y remar cara el progreso”. Acusó a los socialistas de usar el Ayuntamiento, “para hacer oposición a la Xunta”, y aseguró que, “votar al PSOE en Vilagarcía es votar a Pedro Sánchez”.

También defendió las inversiones autonómicas en el municipio, citando la construcción del nuevo centro de salud o la senda peatonal de Bamio a Carril.

Un grupo de bateeiros despliega pancartas y pide la dimisión de la conselleira do Mar por la crisis de la mejilla

Los bateeiros ya avisaron hace tiempo de que se harían ver durante la campaña electoral. Llevan meses tratando de convencer a la Xunta de Galicia para que amplíe los espacios habilitados para la recolección de mejilla, y un mitin en Vilagarcía con la presencia de Alfonso Rueda era un escaparate ideal para hacerse ver y escuchar. Eso sí, en ningún momento tuvieron intención de sabotear el acto, como trasladaron a los dirigentes populares que se aproximaron a hablar con ellos antes del mitin. El más osado fue el alcalde de Vilanova, y candidato a la reelección, Gonzalo Durán, que nada más llegar corrió a saludar a los bateeiros y no dudó en fotografiarse con ellos. Él mismo posó tras la pancarta, solidarizándose con sus demandas. A pesar de todo, la espera fue tensa, debido también a que Rueda se retrasó más de media hora. El gran despliegue policial, con casi una veintena de agentes, hizo recordar los tristes enfrentamientos del mes pasado a las puertas de la Xunta de Galicia. Los mejilloneros se dividieron en dos grupos: uno de ellos situado frente a la plaza de A Peixería, y el segundo en un lateral, en la parada del autobús urbano. Portaban pancartas con mensajes como “Sen mexilla non hay futuro... Se non planto, non recollo”, “Somos bateeiros, non furtivos”, “Mexilla libre” o “Quinta dimisión xa”. Rueda llegó a pie, y fue entonces cuando los concentrados prorrumpieron en gritos reclamando la marcha de la conselleira do Mar. Este ha sido su primer acto de protesta en un mitin político en lo que va de campaña.