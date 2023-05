Portos recuerda que existe una normativa para eventos en los puertos desde 2020

Portos de Galicia recuerda que desde el 2020 existe una normativa específica sobre el uso de zonas portuarias para eventos festivos como el que se celebró el pasado miércoles en A Illa de Arousa y que, para contar con los permisos necesarios, “tan solo se debería haber cubierto el formulario que figura en la página web”. Desde el ente que preside Susana Lenguas entienden que la asociación Dorna decidió variar la celebración del Día das Letras Galegas, trasladando a los gaiteiros de O Xufre a O Regueiro “precisamente al ser consciente de no haber realizado la tramitación correspondiente con Portos de Galicia.

Carlos Otero, reconocía ayer que se adoptó esta decisión después de ver la reacción de Portos de Galicia con Cambados un día antes en un acto muy similar, “por eso hicimos una ceremonia rápida y casi furtiva para evitar problemas”.

Otero destacaba que “es muy desagradable encontrarse con trabas de todo tipo cuando lo único que queremos es defender la cultura”. Eso fue lo que motivó el traslado de parte de la actividad a la plaza do Regueiro.

El enfrentamiento entre Dorna y Portos se registró el pasado miércoles, cuando el grupo de gaitas acudió al bautizo de mar de dos dornas de la asociación.

Los gaiteiros apenas estuvieron un momento en la dársena para evitar que pudiesen ser sancionados por carecer de ese permiso, pese a que se trataba de una jornada festiva y de que se trataba de una actividad de dinamización cultural.

No es la primera vez que miembros de la asociación Dorna o la Escola de Navegación Tradicional se encuentran con sanciones tramitadas por Portos de Galicia y muy difíciles de entender. No en vano, hace ya algunos años, Portos decidió imponer una multa de 90 euros a la asociación por el uso del espacio público para la celebración del Día das Letras Galegas, una circunstancia que este año no querían repetir.

También se ha sancionado a responsables de la ENT cuando tenían su coche estacionado en el muelle de O Cabodeiro en un punto en el que no existiría ninguna señal que impidiese el estacionamiento.

A eso se une el hecho de que el muelle de O Cabodeiro apenas cuenta con uso, más allá que el que hacen las entidades dedicadas a la preservación de la cultura marítima.