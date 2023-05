Gonzalo Durán aínda lle debe aos clubs deportivos da Arousa e ás asociacións culturais as axudas e subvencións da última anualidade que formamos parte do concello de Vilanova, ano 1996. Todo isto coa inestimable axuda do tenente de alcalde e resto do Partido Popular da Arousa que axudou a que Durán acadase a alcaldía.

Adicouse Durán a saquear os escasos bens municipais que había na Arousa antes da segregación. Dicía “les vamos a sacar hasta la última silla”. Apagou as luces da ponte do lado de Vilanova nada máis chegar e nunca máis as acendeu. Na negociación do reparto de bens mentía e ocultaba bens municipais para non repartir, como o tractor municipal, a maquina limpadora das praias, máquinas de obras, etc, etc... Máis dun terzo do pavillón de deportes de Vilanova pagouno a Arousa. E do resto de infraestruturas igual. Para información dalgunha candidata. E agora o partido indePePendente da Arousa que perdeu as siglas, trae a Durán á Arousa a dicir que o Concello da Arousa foi un erro, e que el tiña grandes ideas para a Arousa. E o PP da Arousa aplaudindo coas orellas. Perderon as siglas e a súa proposta é que Durán goberne a Arousa. Pois desculpen, pero a Arousa ten un concello de seu para gobernarnos nós, como así o quixo a práctica unanimidade da veciñanza da Arousa. E non necesitamos que nos goberne ninguén.

O PP na Xunta, daquela, aprobou un decreto de segregación que discriminaba a Arousa. Facía un reparto da débeda valorando exclusivamente a poboación e a riqueza de cada territorio, cargando ao Concello da Arousa cunha débeda maior da que nos correspondía. Este decreto recorreuse, e ganouse a demanda por parte do Concello da Arousa. Houbo que andar con moito coidado, porque nos xogabamos quedar sin Concello. O Concello da Arousa ganou o preito, e a Xunta viuse obrigada a elaborar unhas normas de reparto da débeda máis xustas, onde ademais da poboación e riqueza de cada territorio, se valorase o patrimonio municipal que quedaba en cada parte, e compensar as desigualdades patrimoniais de cada concello. Na Arousa non había nada. Aínda hoxe un dos problemas que temos é a falla de bens e terreos municipais. Con todo, foron case 400 millóns de pesetas que tivo que pagar a Arousa de débeda do Concello de Vilanova nada máis independizarnos. Por exemplo, máis dun terzo da adquisición da Casa de O Cuadrante, onde nacera Valle Inclán, que se adquiriu pouco antes da segregación.

A memoria!

* Candidato do BNG á Alcaldía da Illa.