O Días das Letras Galegas celebrouse tamén cunha posta en valor da navegación tradicional. A Illa de Arousa foi o epicentro dunha actividade reivindicativa en prol da defensa cultural e patrimonial de Galicia. O simbólico bautismo de mar das dornas Volandeira e Delia foi a expresión dun sentir que ten na Escola de Navegación Tradicional da Asociación Cultural Dorna un importante altofalante.

Precisamente a data elexida para a defensa do propio rematou por converterse na evidencia do enfrontamento entre a navegación patrimonial e, o que eles entenden, como unha persecución por parte de Portos de Galicia que non axuda na defensa da cultura e a tradición autóctona.

Carlos Chaves Otero, presidente da ACD Dorna, manifesta que “xa estamos un pouco escaldados. Recibimos unha multa de 90 euros, que estamos a recurrir, por unha actividade que fixemos no Xufre co galeón Rei do Mar. Parece que queren botar dos muelles as actividades culturais. Portos de Galicia está nun plan mercantil coa navegación tradicional cando é unha actividade totalmente altruista e de conservación do patrimonio”.

Tras facer un pasarrúas para acompañar as dornas Volandeira e Delia, fíxose un izado de velas para simbolizar o remate dun proceso de restauración levado ó longo de todo o inverno. Carlos Chaves recoñeceu que “debido a multa de Portos de Galicia en Cambados o día anterior nun acto moi similar, fixemos unha ceremonia rápida e case furtiva para evitar multas e problemas. É moi desagradable ter trabas de todo tipo cando o único que queremos é defender a nosa cultura”.

A actuación musical que ía ter lugar no porto do Xufre trasladouse á Praza do Regueiro para evitar riscos de multa. “Parece que Portos soamente quere cartos. Hai unha falla total de sensibilidade e respecto. Se souberan o esforzo que hai que facer para manter asociacións sen ánimo de lucro igual o tratamento era outro. É unha pena que non se lle dea un impulso ó traballo de moita xente e se queira cobrar por actividades con dornas nos portos como se fora algo profesional ou lucrativo”, apuntou Chaves.

Por outra banda, Héctor Suárez, da Escola de Navegación Tradicional indicou que “debemos ir da man das institucións porque este tipo de actos beneficia a todo o pobo. Moita xente traballou na restauración destas dúas dornas para que agora se atopen con que non se lles respete e teñamos que andar escapados”.