El Partido Popular de Vilanova ha solicitado públicamente la dimisión de María José Vales como candidata del PSOE a las elecciones municipales. Gonzalo Durán esgrime como argumento “una causa judicial abierta por corrupción” en contra de la alcaldable socialista.

Alude el actual alcalde a que “el código ético del PSOE, aprobado en marzo de este año, impide que María José Vales pueda ser candidata. Esperemos a que antes del viernes dimita, porque sino el viernes, explicaremos con pelos y señales todo lo que hay contra ella y quien ha formulado los cargos. Y no ha sido el PP”.

En la misma línea, Durán Hermida sostiene que “mi pregunta es, ¿la comisión ejecutiva federal sabe del tema de María José Vales y aún así la mantiene como candidata en Vilanova? El PSOE está permitiendo que concurra a las elecciones una persona que tiene una causa judicial por corrupción abierta y nos está engañando a todos”.

“Es algo propio de Bildu”

La acusación contra María José Vales se produjo desde el despacho de la Alcaldía y no desde el Salón de Plenos como era la intención inicial. Gonzalo Durán decidió el traslado al personarse en la rueda de prensa Jorge María y Sheila Ferreiro, del equipo de trabajo de la candidatura socialista, para escuchar la acusación previamente anunciada por el regidor vilanovés.

Incluso se requirió la presencia de la Policía Local que no tuvo que intervenir en ningún momento. Durán solicitó que abandonasen el lugar al tratarse de una reunión para prensa, a lo cual los dos representantes socialistas, le argumentaron que ese tipo de convocatorias “partidistas y electoralistas” se deben hacer en la sede de la formación y no en el salón de plenos de Vilanova, que es un espacio público y no privado.

Durán manifestó al respecto que “hay que ver la gravedad del hecho. En plena campaña nos han ocupado el local para que no hiciéramos un acto político que era dar una rueda de prensa. Es la primera vez que veo que un partido supuestamente democrático impide a otro hacer un acto de campaña”.

Añadió el alcalde que “el PSOE tiene que expedientar a estas dos personas. No pueden estar en democracia matones que vienen a reventar un acto de otro partido. No se puede consentir. Eso es algo propio de Bildu. Es increíble el nivel de nerviosismo al que ha llegado esta gente”.

Los socialistas tildan al alcalde de “difamador”

Desde el PSOE de Vilanova quieren dejar claro respecto al desencuentro sucedido en la mañana de ayer en el salón de plenos que es “absolutamente falso” que sus dos representantes quisieran impedir expresarse a Gonzalo Durán. Subrayan que el motivo de su presencia en un lugar como el salón de plenos, “que es de todos los vilanoveses y no del Partido Popular”, era precisamente el opuesto, es decir, “escuchar” el motivo de la petición de dimisión de la cabeza de lista de su partido.

Respecto a la acusación a María José Vales de tener una causa judicial abierta por corrupción, Jorge María asegura que “es rotundamente falso. Ni tiene ninguna causa ni nada que se puedan inventar. El partido está a muerte con María, por su honradez y una capacidad de trabajo demostrada en la cofradía y como presidenta del GALP con todo lo que logró”.

Además, la acusación de Durán es incluida por el PSOE “en el modus operandi que sigue en todas las elecciones. A Rodrigo Santiago le mandó la policía a casa en plena campaña, a mí me machacó y lo sigue haciendo y actuó de mala fe contra mi mujer, funcionaria municipal. A Javier Dios lo denunció por estafa y nunca hubo nada. Es un difamador a sabiendas”.