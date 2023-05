“Los coches clásicos se disfrutan con toda la calma en la carretera”

A sus 73 años José Tomé llegaba con su esposa desde Pontevedra, a bordo de un flamante MG británico rojo, modelo TF descapotable del año 1954. Un vehículo, el suyo, que fue uno de los focos de atención de la concentración meañesa.

- ¿El vehículo es suyo de origen o lo adquirió más tarde?

- Lo compré en Benidorm en el año 2003. En un vehículo con un motor pequeño de 1.250 centímetros cúbicos y doble carburador.

- ¿El precio se puede decir?

- Uf! Era muy caro.

- ¿Cuál es la velocidad punta?

- 135 kilómetros por hora, pero los clásicos no son para correr, sino para disfrutar: 80-90 kilómetros por hora que es un velocidad de crucero, y gozar de la conducción.

- ¿Cuántos clásicos tiene en su haber?

- Poseo ocho. El más antiguo es un Opel descapotable de 1925, que está a punto hacer el siglo de vida. Luego tengo un Chevrolet Roadster descapotable de 1931, y entre otros, la joya en un Bentley de 1933.

- ¿Su pasión por los clásicos es de siempre?

- Sí, de siempre. A mí me viene de familia. Mi padre tenía un taller en Pontevedra, que era el Talleres Raimundo Tomé, al lado del Hospital Provincial. Yo nací en medio de los coches, y me crié empezando a trabajar con mi padre en el taller, colocando entonces los motores Perkins a vehículos y en camiones… Ese mundo me cautivó.

- ¿Viaja mucho con él?

- A muchísimas y en toda España: Almería, Murcia, Cuenca, Jaén Soria, Burgos, Alicante, Marbella, Córdoba. Al final, en este mundillo todos nos sentimos como una familia. Esta pasión la comparto con mi esposa, y así viajamos por España.

- ¿Algún coche más le cautiva?

- Mis ojos se van más a los coches que a otros lugares… Se puede decir que los autos clásicos me gustan todos. Si tengo que citar uno, me gustaría el Mercedes Pagoda.

- ¿Los recupera usted?

- Sí, sí… Todo es de mi propia mano. Cuando recibo un vehículo deteriorado, lo desmonto, lo dejo al desnudo, incluido el motor. Y a partir de ahí lo recupero, lo que obliga, como con este MG, a acudir a traer piezas desde Inglaterra.