Arousa afronta la mayor obra de puesta a punto de la Variante Espiritual desde su creación

La Variante Espiritual del Camino Portugués está operativa desde hace más de una década. Sale de Pontevedra, y tras pasar por Poio, el monte Castrove y Armenteira, desciende por Ribadumia hasta Vilanova. Allí, los peregrinos pueden tomar una embarcación y remontar en ella la ría de Arousa y el río Ulla, hasta Pontecesures; o llegar a esta localidad a pie, tras pasar por Vilagarcía y Catoira. Cada año, son unos 10.000 los peregrinos que optan por este itinerario jacobeo.

Pero el paso del tiempo, los efectos del agua y la humedad sobre las estructuras de madera y las intensas escorrentías del pasado invierno han causado daños importantes en la Variante Espiritual. Por ello, la Mancomunidade do Salnés ha optado por destinar algo más de 200.000 euros de fondos europeos a la puesta a punto del recorrido. Las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas.

La presidenta comarcal, y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, explica que algunos de los trabajos contemplados en el proyecto son la reposición de la cubierta de tres molinos de río situados en su término municipal; la recuperación de caminos dañados por las intensas lluvias del invierno; o la restauración parcial del área recreativa de San Martiño, un lugar en el que el año próximo también reabrirá sus puertas el antiguo bar.

Un tramo importante de la Variante Espiritual do Salnés discurre por la Ruta da Pedra e da Auga, sin duda el itinerario de senderismo más conocido de la comarca arousana. Esta ruta es más antigua que la Variante, pues lleva abierta más de 20 años. Los municipios de Ribadumia y Meis realizan trabajos periódicos de mantenimiento, pero nunca habían acometido un proyecto de restauración integral, como el que saca ahora a contratación la Mancomunidade.

Será, de hecho, la obra de mayor inversión de cuantas ejecute la comarca con los fondos europeos de los Next Generation que le ha concedido el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Esta actuación contempla tanto obra en el camino en sí, como el suministro de nuevos materiales de madera, que se han deteriorado con el paso del tiempo y por la exposición al agua. A mayores, también se actuará sobre el alumbrado, pues hay numerosos puntos de luz estropeados. La licitación de este contrato coincide en el tiempo con la de una nueva fase del proyecto para la medición del turismo mediante la posición de los teléfonos móviles.

La Mancomunidade dedicó el pasado año parte del dinero de los Next Generation a un proyecto de medición del flujo de visitantes y turistas, mediante la posición de los teléfonos móviles. El trabajo arrojó unos resultados que fueron celebrados por todos los alcaldes, pues se estimaba que O Salnés había recibido a un millón de turistas durante los meses de verano.

Los nueve ayuntamientos de la comarca, que forman parte de la Mancomunidade, quieren repetir esta experiencia, y sacan a concurso una segunda fase de aquel trabajo. Pero en esta ocasión será aún más ambicioso, pues los municipios quieren disponer de datos de todo este año, y no solo por municipios, sino también por puntos turísticos relevantes, hasta un máximo de 50 ubicaciones.

El ente comarcal destina a este fin una partida de casi 85.000 euros, y las empresas de telecomunicaciones interesadas en el servicio ya pueden presentar sus ofertas ante el ente, que tiene su sede en Cambados. El adjudicatario deberá segmentar los datos según sean residentes, visitantes o turistas -estos últimos pasan por lo menos una noche en el destino-, y según procedan estos últimos de algún punto de España o del extranjero.

Escalones para salvar las cuestas del mirador de Xiabre

Unos escalones alargados, en zahorra y madera, ayudarán a los viandantes a recorrer la parte final del camino que conduce al mirador de la cruz de Xiabre. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Vilagarcía, que ha obtenido una subvención de la Xunta de Galicia para la adecuación del sendero. La inversión es de 50.000 euros, de los cuales el 90 por ciento proceden de fondos Next Generation gestionados por la Xunta de Galicia, y el resto de las arcas municipales. Para llegar al mirador de la cruz hay que recorrer un camino de tierra de un kilómetro. La primera parte es relativamente accesible a pie, ya que no hay grandes desniveles, y de hecho hay conductores que incluso se aventuran por él, aunque no sea muy aconsejable. Sin embargo, la parte final del sendero es muy complicada. El desnivel es elevado, y el camino presenta numerosos socavones e irregularidades debido a las escorrentías. Se trata de un tramo de unos 320 metros que se convierte en un obstáculo para los niños, los mayores o las personas con movilidad reducida. Y es ahí donde el Concello tratará de mejorar la accesibilidad con los escalones y el pavimento de zahorra diseñados por la firma Ecoplanin.