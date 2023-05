Máis de 200 alumnos do CEIP A Lomba, do CEIP O Piñeiriño, do IES Castro Alobre e do IES Carril citárose no Auditorio Municipal de Vilagarcía para rendir unha homenaxe a Fernando Fernández del Riego, coa lectura de varias das súas obras, así como a escenificación da súa vida. Para rematar, os colexios leváronse un exemplar do cómic creado por Pepe Carreiro e Antón Mascato.

Os escolares dos catro centros, de Primaria e da ESO, coñeceron de este modo boa parte de traxectoria do homenaxeado, máis aló da súa prolífica traxectoria coma escritor, membros da Mesa das Verbas presentaron aos máis cativos a súa etapa política no Partido Galeguista. Tamén púxose en valor a loita de Fernández del Riego por difundir unha lingua que cada ano perde máis falantes. “Convido a toda a mocidade a que se informe en calquera plataforma do autor e se empape do seu coñecemento. Estou seguro que se van enganchar polo galego”, destacou Antón Mascato, bo amigo do homenaxeado e coautor do cómic “Fernández del Riego. O home que valía por mil” xunto ao ilustrador e debuxante vigués Pepe Carreiro, que acudiu a cita para ensinarlles a obra e regalarlles un exemplar da mesma a cada un dos catro centros participantes para poder gardalo nas súas respectivas bibliotecas. O acto, que durou arredor de unha hora, contou coa inervención dos alumnos do CEIP A Lomba que, en moitas casos apareceron coa indumentaria tradicional galega para bailar e poñer música a “El ciego de Pumardedón”, unha das obras máis recoñecidas do protagonista.