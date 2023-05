Dos dotaciones del Servicio Municipal de Emerxencias tuvieron que intervenir ayer, pasadas las 17.00 horas, debido al riesgo de desprendimiento de dos losetas en un edificio situado a la entrada de Arzobispo Lago. Con todo, por la mañana se celebró el mercadillo en la citada céntrica calle, una situación que no ocasionó ningún problema para los viandantes que acudieron a realizar su compras. No obstante, no fue hasta primera hora de la tarde cuando miembros del servicio municipal recibieron la alerta. Todo ello se suma a las caídas de varias placas en los últimos meses en edificios de la ciudad de Vilagarcía.