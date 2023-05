Arredor de 300 alumnos do IES de Valga, do CEIP Plurilingüe Baño-Xanza e do CEP Xesús Ferro Couselo participaron onte nos actos da Carreira pola Lingua, un acto que conmemora o Día das Letras Galegas e no que a literatura, a música, o deporte e a cultura “foron da man”.

Dita actividade contou coa presenza do alcalde, José María Bello Maneiro, que animou a tódos os mozos a “celebrar o día da nosa lingua”. Ao mesmo tempo, o edil lembrou ao autor homenaxeado, Fernández del Riego. “Tiven a honra de acompañalo cando, en 1996, se celebrou en Valga o acto central do Día das Letras en memoria dun ilustre persoeiro do noso concello como era Xesús Ferro Couselo”, indicou Bello. No transcurso dos actos, púxose en valor a traxectoria vital e literaria de Fernández del Riego con diferentes intervencións e actuacións a cargo do alumnado. Un grupo de estudantes do CEP Ferro Couselo leron uns versos do autor. No apartado dos concertos, os compoñentes da banda de música interpretaron o pasodobre “Doiro”, a “Muiñeira dos pendellos” e os himnos tanto de Valga como de Galicia. Para pechar a xornada de actividades impartiuse un obradoiro de baile tradicional galego e 200 alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato percorreron seis quilómetros nunha competición.