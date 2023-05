As dornas son a embarcación tradicional das rías galegas, pero a súa feitura e a súa particular forma de navegar chama a atención alá por onde van. Tal é así que membros da Escola de Navegación Tradicional da Illa van a desprazarse entre o 26 e o 28 deste mes ata Cádiz para amosarlle a varios colectivos desa baía como navegar con velas de relinga.

Esta historia xurdiu hai uns meses, cando unha persoa moi vencellada co mundo da navegación tradicional vendeu unha dorna a un veciño de El Puerto de Santa María, na provincia de Cádiz, que se namorou delas.

Sen embargo, no sur de España a navegación é con velas latinas, non de relinga, o aparello habitual que locen as embarcacións tradicionais galegas, un aparello que ten as súas particularidades. Cando o home prantexou esas dificultades, foi cando os membros da Escola se ofreceron a ensinarlle como é a navegación a vela. Esa proposta foi só o xérmolo de algo moito máis amplo, como explica Héctor Suárez, director da Escola de Navegación Tradicional da Illa, xa que a actividade vai rematar nunha irmandade entre pobos cun importante legado marítimo e tradicional e do que, seguramente, xurda en breve algún tipo de colaboración.

Así, a Escola de Navegación Tradicional terá como anfitrións aos colectivos como Vela Latina Bahía de Cádiz ou Asociación Marítima Estrella Polar. Ata a baía de Cádiz desprazaranse tres dornas con todo o seu aprello e levarán tamén unha vela coa que agasallar ás asociacións gaditanas para que se familiaricen coa forma de navegar e co uso das velas de relinga. As tres dornas navegarán polo interior da baía de Cádiz e pola desembocadura do río Guadalete xusto despois de iniciarse a campaña de navegación tradicional na ría de Arousa.

Suárez recoñece que a Escola “leva moitos anos ensinando a navegar a outros colectivos, pero é a primeira vez que vamos tan lonxe, ao outro lado da península”. Si teñen colaborado con eventos que se celebraron noutras latitudes, acompañando a Culturmar. De feito, este mesmo ano houbo unha representación da Illa en Cartaxena e, máis cara o verán, haberá outra en Tarragona. “Cada vez temos máis contactos con outras asociacións, algo que é moi positivo para coller ideas e ver como traballan outras entidades, así como comprobar cales son os apoios que teñen das administracións”.

A Escola segue negociando con Portos de Galicia para conseguir unha zona de amarre no peirao do Cabodeiro, un entorno que está infrautilizado e ao que os barcos tradicionais lle acabarían dando vida. O que non teñen tan claro na Escola é ter que aboar taxas portuarias, algo que Portos non ten tan claro. Contar cun punto de amarre é algo fundamental para que a xente se poida achegar ás embarcacións tradicionais e evitar que poida perderse unha parte da historia mariñeira de Galicia.