La Policía Local de Vilagarcía, en colaboración con la Policía Nacional, ha realizado esta noche dos detenciones por dos casos de agresión con heridos ocurridos con escasos minutos de diferencia, pero en distintos puntos del municipio. En el barrio de Os Duráns fue detenido un hombre de 22 años como responsable de la fractura de húmero que sufrió su madre, mientras que en la Rúa Bouza de Arriba detuvieron a un hombre de 56 años por presuntamente agredir a su pareja y al cuñado de ésta cuando acudió a socorrerla.

El arresto de C.M.B. se produjo después de que la Policía Nacional fuera alertada desde el Hospital do Salnés, donde una mujer de 51 años estaba siendo atendida por una fractura en un brazo provocada por una supuesta agresión de su hijo. En la entrevista con los agentes, la mujer explicó que sobre las ocho de la tarde su hijo la golpeó y la sacó de la casa, dejándola tirada en el pasillo del edificio, herida y sin prestarle auxilio. Según el informe, a pesar de los fuertes dolores que sufría, pudo arrastrarse a otro piso y pedir ayuda a un vecino que llamó a la ambulancia pasadas las once de la noche. La víctima aseguró que no era la primera vez que sufría estos episodios de violencia por parte de su hijo. Se solicitó una patrulla de Policía Local como refuerzo, los agentes se dirigieron al domicilio familiar, donde se encontraba C.M.M., y procedieron a su detención. La mujer permanecía ingresada en el servicio de traumatología a la espera de ser intervenida quirúrgicamente por una fractura de húmero.

Pasadas las doce y media de la noche, la policía local también fue obligada a acudir a la calle Bouza de Arriba, en Vilaxoán, donde al parecer se estaba produciendo una pelea. En el lugar, al que también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, encontraron en la calle a una mujer de 54 años descalza quien aseguró que minutos antes había sido agredida por su pareja tras una discusión por un teléfono móvil, y agregó que su cuñado, que vivía en el piso de abajo, también había sido agredido cuando venía a interceder entre ellos.

La versión fue corroborada por esta segunda persona quien incluso dijo tener la grabación en su móvil que así lo probaba. En consecuencia, se practicó la detención de J.L.F.B., de 55 años, que no opuso resistencia y que previamente fue trasladado al PAC de Vilagarcía para ser atendido de una lesión producto de la pelea.