El ocio nocturno irrumpe en campaña

Ha vuelto a suceder. Los vecinos del centro de Vilagarcía han tenido que soportar un nuevo “desmadre” en algunos locales de ocio nocturno.

Como en anteriores ocasiones “se han incumplido los horarios de cierre, la música ha sonado hasta altas horas como si toda la ciudad fuera una tómbola y las calles han quedado cubiertas de porquería a la mañana siguiente”.

Llamamiento

Así lo denuncian los vecinos que, cansados de tanto quejarse de lo mismo, hacen ahora un llamamiento a todos los grupos políticos, “aprovechando que están en campaña electoral y que todos quieren comprometerse a ayudar”.

Sostienen los denunciantes que “en el entorno de la calle A Baldosa y la zona de O Castro el fin de semana ha sido un despropósito, con un descontrol absoluto en cuanto a horarios, volumen de la música, ocupación de calles y demás”.

Los argumentos son similares a los que han trasladado y repetido hasta la saciedad en los últimos años, tanto en el Concello de Vilagarcía como ante la Policía Local y la Valedora do Pobo.

¿Falta de personal?

“Estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer, ya que en el Concello de Vilagarcía no nos hacen caso y en la policía suelen responder que no tienen plantilla suficiente para atender todas las ilegalidades que se están cometiendo cada fin de semana”, insisten los damnificados.

Antes de añadir que “hay hosteleros que cumplen las normas, pero otros se las saltan a la torera, y no solo incumplen horarios y límites de ruido, sino que dejan la calle hecha un asco cuando cierran”.

Advertencia

Por si ni fuera suficiente, “algunos están consumiendo alcohol en la calle con la música a tope durante horas, y sin importarles lo más mínimo el descanso y bienestar de los vecinos”.

Los afectados sostienen que “hay infracciones constantes de la legislación”. Y advierten de que “si los políticos o responsables municipales son sabedores de esto y no actúan, también están cometiendo un delito, por lo que también pueden ser denunciados y castigados”.