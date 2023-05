Arousa en fiestas: estas son algunas de las citas del verano que no te puedes perder

Entre hoy y el 10 de septiembre, último día de las vacaciones escolares de verano, en los ayuntamientos y parroquias de O Salnés y Ullán se celebrarán más de 200 fiestas. Hay eventos de todo tipo: de carácter eminentemente religioso, gastronómicos, etnográficos... Hay, por lo tanto, citas para todos los gustos. Muchas de estas fiestas, organizadas por los Ayuntamientos o comisiones vecinales, son también un reclamo para los visitantes y el punto de encuentro de vecinos que el resto del año apenas se ven.

Vilagarcía es el municipio con más fiestas populares, debido a su extensión geográfica. Dentro de unos días, la ciudad ya disfrutará de los festejos de Santa Rita, una de las santas que mayor devoción despierta en toda la comarca. Pero esta cita no se limita a su vertiente religiosa, ya que son muchas las personas que aprovechan estas fechas para disfrutar de las atracciones, de la feria de artesanía de A Xunqueira o de los conciertos.

Tras Santa Rita, algunas de las siguientes fechas más destacadas del calendario festivo de Vilagarcía son el San Juan de As Pistas, con su espectacular hoguera pública; el Carmen de Carril y Vilaxoán; el Apóstol y la Festa da Ameixa, ambas en Carril; o el San Roque de Vilagarcía. Esta última es de Interés Turístico Nacional, e incluye dos eventos multitudinarios, como son la Festa da Auga, el 16 de agosto, y el Combate Naval, que se celebra el sábado siguiente.

Festa do Albariño

También es generoso el calendario lúdico de Cambados. El próximo fin de semana se celebra la feria de época Cambados Histórica, que pretende recrear la época de esplendor del mercado de Fefiñáns. A finales de mes otra cita importante es la Festa Labrega de Vilariño, uno de los eventos de carácter etnográfico más populares de la comarca.

Ya en pleno verano, no hay que perderse el multitudinario San Benito, la Festa da Vieira ni la Festa do Albariño. Esta última es de Interés Turístico Internacional, y congrega durante una semana a decenas de miles de personas. Es muy importante también por la calidad de sus conciertos. El calendario festivo de Cambados concluye en septiembre con la romería de A Valvanera, en San Tomé.

En Vilanova, finalizadas las fiestas patronales de San Miguel y el San Isidro de Caleiro, no hay que dejar pasar los festejos de Santa Marta, en Pontearnelas, conocidos entre otros motivos por el buen pulpo que se come en sus casetas. La Festa do Mexillón e o Berberecho es a mediados de agosto; la popular Carreira das Burras de San Roque do Monte se celebra a principios de septiembre; y un par de semanas después son las fiestas patronales de la parroquia del centro urbano, dedicadas a San Cipriano y la Virgen de la Pastoriza.

Barrantes destaca por su Festa do Viño Tinto y A Illa por sus eventos gastronómicos

En Ribadumia, la Festa do Viño Tinto do Salnés, en Barrantes, es de visita ineludible. Se celebra el primer fin de semana de junio, y en la presente edición participan el Combo Dominicano, Treixadura y Panorama. Además, el pregonero será el actor Luis Zahera. A mayores, hay que disfrutar de la Festa do Pan, a mediados de agosto, y de la Romería de Santa Baia, a principios de septiembre, que va camino de las 40 ediciones.

En Meis, es famoso su San Benito de Mosteiro, sobre todo por la muy concurrida Festa dos Callos, que se celebra a principios de julio. En Meaño son reseñables el San Cristóbal de Dena y la fiesta dedicada al Albariño de Autor.

A Illa es importante por el Carmen (a partir del 20 de julio) y por sus numerosas fiestas gastronómicas, en las que se rinde culto a productos como el pulpo, la navaja o la almeja roja. En O Grove tampoco se puede perder de vista el Carmen, y es igualmente llamativo el Desembarco Pirata.

En Sanxenxo, son muy populares las fiestas patronales de las diferentes parroquias, al igual que la dedicada a la ostra, en Noalla. Es, igualmente, muy importante la romería de Nuestra Señora de A Lanzada, con su ritos ancestrales, como el de las nueve olas.

Romaría Vikinga

En lo que atañe a los municipios del Ullán, la Romaría Vikinga es, sin duda, la gran bandera de Catoira. Se celebra la primera semana de agosto y este verano cumple 63 ediciones. Es de Interés Turístico Internacional. En Pontecesures, es muy vistosa su fiesta del Carmen, que se celebra a principios de julio. Y, finalmente, en Valga no hay que perder de vista la recreación de la batalla contra los invasores franceses en Casaldeirigo, la Festa da Empanada de Millo de Cordeiro, la que ensalza la anguila y la caña del país (a finales de agosto), o la Festa da Xuventude que se celebra en la playa fluvial de Vilarello.