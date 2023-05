Un centro de día para los mecos

Después de ser adquirido por el Concello, el antiguo colegio de las monjas fue adaptado para albergar todo tipo de actividades sociales, estrenándose con el Punto de Atención a la Infancia (PAI). Y también va a funcionar como una especie de centro de día mediante el que prestar atención a las personas mayores.

Asimismo, desde ayer dispone oficialmente de un centro de día propiamente dicho, pero gestionado por una empresa privada.

Es Mimosas Centro de Día, que también opera en Ribadumia y se dedica “a la atención y cuidado de personas mayores o con dependencia física, psíquica o social, ofreciendo una atención integral a los usuarios mediante servicios de gerontología, fisioterapia, psicología, educación social, animación sociocultural y talleres ocupacionales”.

As Touzas

De este modo O Grove parece ver satisfecha, al menos en parte, una vieja demanda social, aunque no se trate de aquel centro de día público que se reclama desde hace décadas y se pretendía instalar en la misma parcela de As Touzas reservada en su momento para un nuevo centro de salud que tampoco nunca llegó a ejecutarse.

Será una empresa privada, por tanto, la que gestione esta residencia cercana al puente de A Toxa a cuyo acto inaugural acudieron el alcalde, José Cacabelos, y su concejal de Servicios Sociales, Quito Parada; además de Juan Otero.

Fueron ellos los que explicaron que nada nuevo hay del centro de día público soñado “porque las competencias de este tipo de instalaciones son exclusivas de la Xunta, por lo que nosotros, como Concello, jamás podríamos gestionarlo, ni aquí ni en As Touzas”.

El alcalde

Lo que quería decir el regidor a cuantos quisieron escucharlo era que “fue necesario replantear nuestra estrategia en relación con este servicio, ya que la otra opción sería construirlo nosotros y cedérselo a la Xunta”.

Parece que esta fórmula tampoco iba a resultar sencilla, y lo peor de todo es que “no iba a garantizar que se prestara atención exclusivamente a los ciudadanos grovenses que lo demandaran”.

Podría darse la paradoja “de que construyéramos el centro de día nosotros y que al cederlo a la Xunta para que lo gestionara, ésta se viera obligada a admitir a ciudadanos de otros pueblos ajenos al nuestro, ya que debe adjudicar las plazas en base al nivel de dependencia de los demandantes”.

A la oposición

Es por ello que el alcalde insiste en que “es mentira eso que dicen los grupos de la oposición de que ellos van a construir el centro de día si gobiernan, pues “los municipios no pueden ejercer competencias que no sean propias o adquiridas por delegación”, explican los técnicos consultados.

Los mismos que confirman que “la competencia para la gestión de centros de día es autonómica, no municipal”, y que “la única forma de gestionar el ayuntamiento un centro de día es ejerciendo una competencia ‘impropia’, para lo cual se debe realizar un procedimiento para justificar que no hay duplicidad en el ejercicio y que no afecta a la hacienda municipal, obteniendo autorización de la Xunta”.

Contratar personal

Además, debería “demostrar que no hay duplicidad y que no se afecta a la hacienda municipal”, lo cual se considera prácticamente imposible cuando se trata de algo que implica contratar personal y adquirir material, además de tener que asumir el posterior mantenimiento.

En definitiva, que O Grove no puede tener el centro de día que soñaba pero dispone de este otro gestionado por una empresa privada, con capacidad para sesenta personas.

"La mayor oferta en servicios sociales de la historia”

“Pero no debemos menospreciar el trabajo municipal –dijo Cacabelos–, ya que hemos ampliado la oferta del programa Vellos Tempos, impulsamos un convenio para atender a personas con enfermedades degenerativas y prestamos el servicio de ayuda en el hogar a 120 familias, lo cual quiere decir que tenemos la mayor oferta en servicios sociales de la historia”.

Dicho todo esto, Cacabelos sentencia que “las opciones son disponer de un centro de día público gestionado por la Xunta o bien de un centro de día privado con empresas acreditadas, certificadas y autorizadas por la propia Xunta”.