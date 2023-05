Comuneros de San Miguel irán a la vía judicial al considerar “ilegal” su expulsión

Un grupo de comuneros de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, va a llevar a la vía judicial su expulsión, decretada en la última asamblea, al considerarla ilegal y no ajustada a derecho. Varios de los integrantes de la anterior directiva ya promovieron la impugnación de la asamblea y remitieron un burofax en el que advertían de que la baja de un comunero solo puede ser a petición propia o por fallecimiento, nunca por decisión de la directiva. “Hay sentencias y suficiente doctrina judicial que avala que la directiva de una comunidad no tiene el aval legal para expulsar a nadie”, explican. En la propia asamblea, los afectados ya advirtieron de su intención de impugnar la asamblea, algo que no habría sido recogido en acta, cuando debía figurar en ella.

Todo lo que está ocurriendo, continúan los afectados, tendría un marcado trasfondo político, señalando a Nuria Morgade, edil del PP, y Francisco Charlín, exconcejal de esa formación, como las personas que “quieren tener el control de la comunidad, premiando al actual presidente con un puesto en la lista de esa formación”. De hecho, señalan, la colaboración entre el Concello y la comunidad se ha vuelto estrecha, encontrándose con que les ceden maquinaria para limpiar montes que “a nosotros se nos negaba, argumentándonos que la maquinaria municipal no podía ser utilizada para limpiar montes privados”. Sin embargo, han constatado que esa maquinaria ha estado retirando maleza en puntos como Montecelo, en las inmediaciones de Viñagrande y en el monte da Lomba. Otra cuestión en la que hacen hincapié tiene que ver con un afinca comunal que, en su etapa al frente de la entidad, cerraron con piedras para evitar vertidos incontrolados y para evitar que las fincas posteriores utilizasen la finca comunal como un acceso que no les correspondería. Esas piedras han sido retiradas en lo que sería un presunto “trato de favor a los propietarios entre los que se encuentra el actual presidente y sus familiares sobre una finca que fue parcelada y que pretenden dar acceso a ellas a través del monte y cuyos documentos de propiedad no hablan de que pudiesen servirse a través del terreno comunal”.