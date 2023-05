Meis celebrará a primeira edición da Romaría das Letras Galegas na finca de Parga

O Día das Letras Galegas de Meis terá unha gran novidade este ano, xa que se porá en marcha a primeira edición da Romaría das Letras Galegas. O evento terá lugar na finca de Parga e contará con unha feira artesanal, actividades culturais e música. Tamén haberá un posto de comida e unha zona habilitada para que os visitantes poidan comer dentro da parcela que pertence ao Concello de Meis.

Este evento ponse en marcha para homenaxear unha data tan sinalada en Galicia. O festexo terá lugar durante todo o día na finca de Parga e combinará tradición con gastronomía, espectáculos musicais e actividades e obradoiros culturais.

A xornada vai contar con un posto de comida, e o Concello traballará para habilitar unha zona dentro da finca de Parga para que os veciños poidan comer na parcela. Esta romaría adicada ás Letras Glaegas, servirá para estrear a finca de parga como lugar para acoller eventos culturais. Tamén para os artesáns vai ser unha oportunidade para amosar os seus traballos nun marco moi adecuado como é unha romaría destas características.

Desde o Concello sinalan que a romaría non en nada a ver coa feira labrega que se celebra na entrada do verán. Os postos de artesanía comezarán ás 12.00 horas e as actuación musicais serán as protagonistas a partires das 17.00 horas.