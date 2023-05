Renova compromete la redacción de un Plan Estratéxico para el turismo en Vilanova

Renova Vilanova, la formación que encabeza José Juan Durán, ha incluido en su programa la redacción de un Plan Estratéxico de Turismo con el objetivo de trazar una hoja de ruta que permite mejorar las condiciones en las que está trabajando el sector, desde los establecimientos hosteleros hasta los barcos de pasaje que trasladan a peregrinos. Ese documento, explican desde Renova, sería “el instrumento para planificar, armonizar, desarrollar y ejecutar todo lo que tenga que ver con los recursos en la materia en un municipio como es Vilanova, con muchas potencialidades poco exploradas todavía”.

Para la redacción del mismo, Renova crearía una serie de mesas de trabajo mixtas de técnicos y representantes del sector turístico local en las que se abordarán cuestiones como la sostenibilidad, turismo de interior o de costa, desestacionalización, fidelización y el papel de las nuevas tecnologías en la gestión turística. A partir de ahí, la intención es formular las pertinentes conclusiones para caminar hacia un desarrollo “racional, generador de valor añadido y que haga crecer el músculo del sector”. Otro de los pasos que se va a poner en marcha será la creación de un Consello Local do Turismo como foro de debate y propuesta, cuya composición responderá a los diferentes subsectores, desde el pasaje hasta los campings, pasando por las diferentes modalidades de alojamiento, la restauración o la náutica entre otros.

El turismo medioambientel, cultural, de interior o náutico son modalidades que “tienen mucho margen para crecer con enclaves como Lobeira, O Esteiro, As Aceñas,y la ribera del Umia, que pueden llegar a constituir ofertas turísticas sectoriales”. Las propuestas de turismo cultural, señalan desde Renova, “deben ser renovadas y adaptadas a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, mientras el puerto deportivo de Vilanova tiene posibilidades de ser ampliado para mejorar la prestación de servicios a los usuarios, fortaleciendo vese espacio de la oferta turística local”.

Desde la formación señalan que “en los últimos años ha habido un incremento notable del número de visitantes tras las rutas puestas en marcha por la Mancomunidade do Salnés, pero resulta curioso que no haya datos oficiales del Concello, que debería proporcionarlos a través de la Concejalía de Turismo”. En estos momentos existen muchas incógnitas, como “cuantas personas visitan Vilanova a lo largo del año, como llegan, donde se alojan, pernoctas medias y, sobre todo, cual es el gasto por persona y día”. Insisten en que “muchos peregrinos y visitantes vuelven contentos porque se hacen una foto con el alcalde y su edil de Turismo, pero no sabemos los ingresos que está recibiendo el municipio, que es lo que realmente interesa”.