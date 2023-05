Cacabelos se aferra a su gestión y a la lucha por la sanidad

Estaba claro que José Cacabelos Rico, el alcalde y alcaldable socialista de O Grove, iba a aferrarse a lo que ha conseguido en los últimos años para volver a pedir el voto de sus vecinos y revalidar la mayoría absoluta de la que disfruta.

Desde esta tarde, cuando su candidatura se presentó oficialmente en sociedad, también es evidente que a esos “hechos y realidades incontestables” de los que presume va a sumar como estrategia de campaña la lucha por “una sanidad digna”.

En la calle de Castelao

Lo dejó claro al presentarse junto a su equipo –que es el mismo que lo llevó al triunfo en 2019– y la que ha sido su gran valedora en los últimos años, la presidenta provincial Carmela Silva.

Fue en un acto desplegado en la calle peatonal de Castelao en el cual el aspirante a la reelección quiso denunciar con más contundencia que nunca “la triste situación que atraviesa la Atención Primaria” en su pueblo.

Lo hizo, por ejemplo, al decir que “hay niños que nacieron hace tres años y aún no saben qué es acudir a un pediatra en nuestro pueblo”. Y no lo dijo porque todos estén sanos y no lo necesiten, sino porque no disponen de ese servicio.

Enfermos crónicos

Al igual que hay “personas con enfermedades crónicas que tardan meses en conseguir una cita”, espetó antes de citar otros ejemplos y volver a demandar “una sanidad pública digna ya”.

En cuanto a sus credenciales, hizo balance de los ocho años de gobierno que alcanza de forma ininterrumpida resaltando que estuvieron marcados por la pandemia y que su gobierno ha hecho de O Grove “un pueblo ejemplar en cuanto a gestión municipal del COVID”.

"Realidades y hechos"

Un balance que “nos permite presumir de realidades y hechos, porque hemos conseguido infraestructuras y equipamientos tan importantes como el Auditorio Escuela de Música y el colegio de las monjas, que pasó de ser privado a pertenecer a todos los grovenses”.

El desdoblamiento de Beiramar, humanización de Alexandre Bóveda, el paseo de Lordelo, la mejora de la seguridad vial y de barrios como O Sineiro y O Montiño, la reposición de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento en un buen puñado de calles o la mejora de las zonas lúdico-deportivas de Terra de Porto y Confín son otros proyectos con los que sacan pecho en el PSdeG-PSOE meco.

No tuvimos apoyo de ningún grupo de la oposición para hacer absolutamente nada; incluso votaron en contra de comprar el colegio de las monjas, a pesar del consenso que suscitaba en la sociedad José Cacabelos - Alcaldable del PSOE de O Grove

Servicios sociales

Como la reformada escuela de Monte da Vila, ahora propiedad municipal y adaptada para ofrecer todo tipo de servicios a los vecinos.

No se olvidan Cacabelos y su equipo de las reformas en los nichos del cementerio municipal, ni tampoco de las introducidas en la plaza de abastos, además de hacer hincapié en la transformación del rural con sendas como la de Campos a Reboredo y con la rotonda de As Lampáns.

La apertura o mejora de caminos como Castiñeiros, Piñeiróns y Coupríns también está en la agenda de campaña, junto con el local social de Reboredo, la potenciación del Monte Xaquín Álvarez Corbacho y el conjunto de la isla de A Toxa y la conversión del Auditorio en pieza clave para el turismo de congresos e incluso para recuperar el cine que O Grove perdió hace mucho tiempo.

Dicho todo esto, José Cacabelos quiso dejar muy claro que “lo más importante es la gente, por eso trabajamos en la conciliación con el programa Vellos Tempos, que atiende a más usuarios que nunca, y vamos a prestar atención a personas con enfermedades degenerativas”.

Hoy en día es fundamental disponer de un equipo serio como el que lidero; un grupo de gente reconocible y fiable, con experiencia y que ofrece resultados

Sin la oposición

Para terminar diciendo que todo lo dicho hasta aquí, y mucho más, “es gracias a la mayoría absoluta que tenemos y queremos repetir, ya que no tuvimos apoyo de ningún grupo de la oposición para hacer absolutamente nada; incluso votaron en contra de comprar el colegio de las monjas, a pesar del consenso que suscitaba en la sociedad”.

Dicho de otro modo, que “la mayoría absoluta nos permitió avanzar, y queremos revalidarla porque hoy en día es fundamental disponer de un equipo serio como el que lidero; un grupo de gente reconocible y fiable, con experiencia y que ofrece resultados en un pueblo que ya no está para experimentos como los que se hacían antes, sino que busca y demanda realidades como las que puede seguir ofreciendo el PSOE con otro gobierno de mayoría”.