“Algunos políticos generan desunión y desmotivación entre los trabajadores”

María José Martínez Vidal es una vilagarciana a la que muchos conocerán por su papel como funcionaria en el departamento de Tesorería del Concello. Es delegada de la Central Sindical de Independientes y Funcionarios (CSIF) desde 2011 y conoce como pocos el funcionamiento de la Administración local.

Es por ello que, a las puertas de unas nuevas elecciones municipales, pide algo que muchos otros sindicalistas demandan también: “respeto para los trabajadores y que se les deje al margen de guerras políticas e intereses partidistas”.

No se refiere a ningún partido en concreto, sino a todos en general, y sus planteamientos no se ciñen al Concello de Vilagarcía, sino que se hacen extensivos a cualquier otra localidad.

–¿Cómo se afronta la carrera hacia las urnas desde el punto de vista de un trabajador municipal? Al fin y al cabo, las urnas ponen y quitan a sus jefes.

–Por mi experiencia como trabajadora y representante sindical solo puedo decir que lo mejor en estos casos es pedir a los distintos candidatos, que completan las listas de los grupos políticos en general, que respeten a los trabajadores. Y da igual las siglas que representen. En los últimos doce años vi como pasaron por Ravella distintos equipos de gobierno y de distintas siglas, y los trabajadores pudimos comprobar que, al final, todos tienen el mismo o similar modus operandi a la hora de implantar su gobierno, no entendiendo que los empleados del Concello y de todas las Administraciones Públicas en general somos personas que venimos a trabajar y no a hacer política. Lo que quiero decir es que el divide y vencerás que utilizan diversos políticos, repito que de distintas siglas, solo genera una discriminación, desmotivación y desunión entre trabajadores que no favorece a nadie.

–¿La respuesta a la pregunta podría ser que afrontan las elecciones con cierta preocupación?

–Más que con preocupación diría que con esperanza; con la esperanza de que los concejales electos nos respeten y nos tomen en serio, para lo cual los trabajadores les ofrecemos nuestra buena actitud y colaboración, para que su programa salga adelante lo mejor posible, pues si bien no somos imprescindibles, sí somos su arma de trabajo y su asesoramiento.

Por eso, insisto, los políticos que están y los que vayan a estar deben respetarnos y valorarnos para beneficio de todos. La idea es que podamos formar un buen equipo al servicio de la ciudadanía. Cuando hay unas elecciones y hay una lista de candidatos, estos tienen un objetivo prioritario, que es el de ser elegidos por los ciudadanos para el cumplimiento de un programa electoral en beneficio del pueblo al que representan. Pues los trabajadores y vecinos del Concello de Vilagarcía de Arousa vamos con esa misma ilusión.

–Es un planteamiento contundente. ¿Cree necesario transmitirlo así y hacerlo público por alguna razón en concreto?

–Por nada en particular. Solo para indicar a los candidatos que no tienen cabida los castigos a los trabajadores, ya sea alterando su puesto con una facilidad terrible o de cualquier otro modo. Cuando los trabajadores reivindican un derecho deben ser escuchados y no castigados o perseguidos con el arma del poder.

–¿Y si un trabajador hace mal las cosas qué debe hacer entonces el dirigente político de turno?’

–Lo primero que debe hacer es valorar a la gente por su trabajo, no por sus ideales políticos. Y si algún trabajador no cumple con su trabajo, hay medios para afrontar este comportamiento, pero siempre intentando escuchar su versión para poder dar una solución al problema.

La experiencia de los trabajadores de este Concello es algo que debería saber aprovechar cualquier equipo de gobierno mínimamente inteligente si lo que quiere de verdad es beneficiar al pueblo

Y es una recomendación no solo para los políticos, sino también para los jefes de servicio, ya que una vez que entra un nuevo equipo de gobierno parece que algunos están más pendientes de contentarlo que de los trabajadores, a pesar de que estos no están en su puesto los cuatro años de un mandato, sino toda una vida. Es decir, que hay que aprender a trabajar en equipo, y eso requiere saber escuchar, pues no por tener el poder de gobernar hay que imponer.

–¿Y qué propone?

–Insisto en abogar por el diálogo y el saber escuchar. La experiencia de los trabajadores de este Concello es algo que debería saber aprovechar cualquier equipo de gobierno mínimamente inteligente si lo que quiere de verdad es beneficiar al pueblo y llevar a cabo su programa electoral con más fuerza.

–Pero los trabajadores también tendrán parte de culpa cuando algo no funciona.

–Es cierto. Sobre todo los que recurren a una huelga de brazos caídos para conseguir mejoras económicas perjudicando a los demás compañeros o servicios. No es esa la actitud correcta, ya que genera un desorden en cadena de trabajo y al final repercute en la atención al ciudadano. Y el gobierno no debería premiar con gratificaciones esta actitud que genera un malestar entre todos los compañeros más que entendible. Para eso hubo una negociación colectiva de una RPT con las mejoras económicas para todos los puestos.

Los trabajadores pudimos comprobar que, al final, todos tienen el mismo o similar modus operandi a la hora de implantar su gobierno, no entendiendo que los empleados del Concello somos personas que venimos a trabajar y no a hacer política

–Si dice todo esto es porque hay problemas notables...

–En todas partes hay problemas, y en nuestro Concello debo decir que debido a la crisis, diversos departamentos vieron incrementada su carga de trabajo, incluso generándose un caos a la hora de poder cubrir las necesidades ciudadanas. El personal lo dio todo por cubrir esas necesidades en tiempos de pandemia y actualmente, dada la situación de precariedad que sufren muchos hogares. Por eso el equipo de gobierno, sea de las siglas que sea, debe escuchar a los trabajadores y molestarse en preguntar y atender las necesidades del servicio, olvidándose de ideologías.

–Hace unos días Manuel Durán acusaba al Concello de Vilagarcía de discriminación diciendo que es el único oficial electricista y que solo le dejan abrir y cerrar la biblioteca, atribuyéndolo a motivaciones políticas y revanchas personales.

–A ese tipo de cosas me refiero. Este compañero es una víctima más de lo que digo; una víctima de los distintos equipos de gobierno que por aquí pasaron. ¿Qué hace un oficial de electricidad sentado en la portería de una biblioteca, cuando, además, el departamento de electricidad solicita más personal? Es una situación que se repite en el tiempo y afecta a otros trabajadores que guardan silencio, asumiendo la orden y esperando a que haya cambio de gobierno y que corran tiempos mejores, generando una vez más descontento y desmotivación.

–La advertencia a los políticos está clara... ¿Cuál es el mensaje que lanza a sus compañeros?

–Que no podemos dejar de hacer nuestro trabajo, porque lo único que hacemos es transmitir una imagen de vagos ante la sociedad que repercute en nuestro bienestar laboral. La gran mayoría fuimos víctimas del político de turno al que no caímos en gracia, pero eso no debe afectar a nuestro trabajo. Tenemos distintas opciones para encontrar soluciones sin necesidad de tener que contentar al equipo de gobierno.

Solo espero que los ediles electos el día 28 reflexionen sobre esto y una vez al frente de este Concello y demás Administraciones públicas se dediquen a trabajar con fuerza formando equipo con los trabajadores en beneficio del pueblo.