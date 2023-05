"Le pido a San Miguel que cuide de los heridos", una parroquia en estado de "shock"

La parroquia de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, permanecía ayer conmocionada por lo ocurrido tan solo unas horas antes. Varios vecinos se acercaron al lugar cuando todavía los agentes de la Guardia Civil se encontraban recogiendo muestras y no se había retirado la carpa, mostrando su estupefacción por un fin de fiesta con tintes trágicos. Entre las personas que ayer se acercaron al campo de la fiesta estaba Rosa Rojas , una vecina de la parroquia que acostumbra a ayudar en la iglesia y que todavía no se explicaba lo ocurrido. “Suerte que solo había una orquesta, porque si llega a haber dos, en vez de a 18 pilla a 50”, explicaba la mujer. Ferviente religiosa, reconocía que “no paro de pedirle a San Miguel que mire por los heridos, sobre todo por el pequeño, que es lo que más me preocupa”. La mujer fue testigo presencial de lo que ocurrió el día anterior sobre las 23.25, estaba con su nieta y se acercaron a la carpa para consumir algo, cuando todo ocurrió. “Estuve agarrando de la mano a una mujer que me pedía ayuda, mientras pedía que llegase una ambulancia”, señala, antes de recordar una imagen que no se le olvidará nunca, la del niño “con un hierro clavado en el abdomen”.

Luis Torrado es un voluntario de Protección Civil de San Miguel de Deiro y se encontraba en otro punto del recinto cuando escuchó a la orquesta y a integrantes de la comisión de fiestas pedir ayuda. Se personó en el lugar de forma inmediata “y ya me di cuenta de la gravedad de lo ocurrido, esto era espantoso, con varias personas en el suelo; hubo gente que llegó a levantar el coche para ver si quedaba alguna persona debajo”. José Carlos era uno de los responsables de una atracción que estaba a unos 40 metros del lugar del accidente. En un primer momento no se percató de lo ocurrido. “Pensé que era una pelea, pero cuando me acerque ya vi el coche y a varias personas en el suelo”, explica. Entre esas personas se encontraba el menor herido algo que al feriante no se le olvida ya que “tengo hijos y no querría verme en la situación en la que ahora se encuentran esos padres”. José Carlos apuntaba que “la gente de la comisión de fiestas estaba desesperada” y lamentó que un vehículo pueda entrar “en un lugar que estaba, supuestamente, cerrado al tráfico, pero algunos deben querer ver las orquestas desde el coche, como si fuese cine de verano”. Marcelino Aboy, propietario de la carpa, explicaba que “el impacto tuvo que ser terrible, porque no es fácil doblar esas varillas”. El hombre calcula que los daños en la carpa, que retiró ayer, alcanzan los 1.500 euros. De un salón de juegos a un imperio inmobiliario Octogenario y con muchos problemas de movilidad, Luis Falcón es todo un histórico del contrabando que incluso tuvo su “trasunto” en la serie “Fariña”. Sus inicios fueron con dos negocios muy concretos, una sala de juegos y un bar que se llamaba Taypu. Más tarde daría el salto a dos restaurantes en As Sinas cuando la emblemática playa de Vilanova era todavía un erial hasta que llegó el momento de dar el salto al contrabando de tabaco. Falconetti destacó por ser el contrabandista que socializó el mundo del contrabando ya que, hasta su llegada, este estaba en manos de unos pocos (Terito, Oubiña, Carballo, ...). Con él, muchas familias ajenas a este mundo dieron el paso de poner a su disposición una lancha, una furgoneta o un almacén para ir tejiendo una próspera red de colaboradores que, a principios de los años 80, estaba entre las organizaciones más importantes del contrabando en Galicia y Falconetti comenzaba a labrar su leyenda. A finales de los años 80 llegaría el salto al hachís, siendo condenado en 1990 a doce años por un alijo de esta sustancia interceptado en Hondarribia. Nada más salir de la cárcel, Falconetti fue el primero en señalar con el dedo al abogado extremeño Pablo Vioque como el gran responsable del narcotráfico en la zona llegando, incluso, a responsabilizarle del alijo de Hondarribia. Esa denuncia la hizo pública en una entrevista en FARO DE VIGO. Arruinado tras salir de la cárcel, contó con la colaboración de antiguos compañeros de contrabando para desembarcar en el negocio de las inmobiliarias. Fue en ese momento, aprovechando los años de la burbuja, cuando montó un auténtico imperio, participando en gran parte del desarrollo urbanístico de Vilagarcía. En 2012, él y su mujer, Digna Díaz Oubiña, se enfrentaron a un nuevo proceso judicial en el que estaban acusados de blanqueo 4,5 millones de euros procedentes del narcotráfico en la década de los ochenta y hasta 1997 a través de sus inmobiliarias. El Ministerio Público les reclamaba 13,5 millones entre multas y el comiso de bienes así como tres años de prisión para cada uno. El matrimonio resultó absuelto ya que la única prueba de cargo que existía contra ambos era un informe pericial elaborado por una técnica de Hacienda sobre los ingresos y gastos que obtenían a través de sus negocios inmobiliarios, y que entraba en “contradicción” con los elaborados por los peritos de las defensas.