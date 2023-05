Do cemiterio pagán ata a fala dos mecos e as illas atlánticas

A nova publicación preséntase este venres ás 20.30 horas na Sala das Cunchas do Concello do Grove.

A súa tarxeta de presentación é a revista “Aunios”, na que escriben coñecidos persoeiros que dan conta de todo tipo de experiencias, vivencias, costumes e lendas que falan do pobo meco, Bueu, Ons, as illas atlánticas e outros moitos sitios.

O número 28 da revista “Aunios” serve para entender a importante tarefa da asociación cultural Piñeiróns o longo de 25 anos. Nesta publicación cóntanse, desde que saiu á rúa o primeiro número, todo tipo de historias que axudan a redescubrir e entender a historia dos pobos e das súas xentes.

E diso trata este novo número que o venres van presentar na casa do concello meca tanto Celestino Pardellas de Blas, presidente de Piñeiróns, coma o secretario da asociación, José Taboada García, e Jacobo Fernández Casal, coñecido por ter sido director de Insuiña e coordinador do ciclo de conferencias Cultivando o Mar.

Presentación

Nesa presentación vaise poder ollar esta revista de cáseque un cento de páxinas e ducias de fotos, algunhas históricas, na que, por exemplo, se inclúe un novo artigo do historiador local Francisco Meis.

Nesta reportaxe axuda a descubrir o cemiterio pagán de O Grove, que se atopa no Alto de Feáns e é “un lugar tan especial como esquecido para a memoria colectiva da vila”, explican Celestino Pardellas e mailo autor.

“Alí, na confluencia de tres antigos camiños, atópanse solitarios os muros do que foi un cemiterio pagán no que se atopa sepultado un pasado subterráneo da historia mortuoria da localidade; a máis oculta e prohibida, como é a que fala dos nenos falecidos á marxe das normas eclesiásticas”, aclara Francisco Meis.

Antón Mascato

Non é, nin moito menos, o único artigo destacado, xa que tamén escribe Antón Mascato, autor da reportaxe titulada “No centenario do Partido Comunista” para contar a historia desta formación “no Grove, no Salnés e en Pontevedra, dende os primeiros datos sobre as súas orixes, antes da guerra”.

Fai fincapé “na forte organización que xa tiñan polos anos 40 e a dura represión que sufriron por parte da brigada político-social (a policía secreta represiva do réxime franquista)a finais desa década, con unha ampla relación de militantes comunistas que foron condenados nun consello de guerra sen as mínimas garantías xurídicas”, resume Pardellas.

Cosme Damián Romay Cousido

No número 28 de “Aunios” recóllese, asemade, un traballo do naturalista grovense Cosme Romay Cousido. Titúlase “Un ‘preparque’ para as illas atlánticas de Galicia” e fala da creación do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da súa importancia, escomenzando pola aprobación do seu Plan Reitor e dando conta dos espazos naturais que ten ao seu carón.

Nembargantes, o autor “nota a falla dun espazo natural que faga de transición entre o Parque Nacional e as zonas sen protección da contorna, por iso no artigo, pretende discutir as posibilidades de creación dun ‘preparque’, avaliar que figura de protección se axustaría mellor ás características e necesidades da zona, e cales serían as vantaxes asociadas a esta designación”.

No referido ós artigos da devandita publicación vencellados co pobo meco, tamén compre incluir o de Xosé Fuentes, titulado “A fala e o amor” e que narra “as diferencias que había entre os habitantes das dúas parroquias que forman o concello do Grove e, por mor delas, as dificultades que tiñan os habitantes de San Vicente para mocear”.

Deste xeito, “cóntanos as peripecias que pasaron dous mozos de San Vicente para atopar moza noutra parroquia próxima”, subliña Celestino Pardellas.

Pero hay máis artigos vencellados ao pobo do Grove, á ría de Arousa, á comarca e a Ons, que aínda pertecendo a Bueu “tivo unha enorme relación coa península do Salnés, tanto xurídicamente como en canto a relacións persoais e familiares dos veciños de ámbolos dous lugares”, destacan en Piñeiróns.

O León XIII, en Vilagarcía

Por exemplo, un traballo de Emilio Xosé Ínsua, doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa, que fala de Xosé Núñez Búa e o activismo cultural de preguerra na comarca arousá.

Nese artigo conta a vida de Núñez Búa, “dende o seu nacemento ata a súa morte no exilio arxentino, pasando pola súa actividade política, a súa etapa como director do colexio León XIII de Vilagarcía e a súa participación en numerosas actividades culturais, entre as que podemos destacar a de ser un dos promotores da Biblioteca Popular ou a participación na expedición Ultreia”.

Gogue

Asemade, Agustín Beltrán Rodríguez fai un repaso á vida e obra do pintor e caricaturista José Ángel Rodríguez López, máis coñecido coma Gogue e que dende fai máis de 30 anos amosa o seu traballo no FARO DE VIGO.

Francisco Calo Lourido tamén colabora, e faino co artigo “Variacións climáticas e mudanzas culturais” para falar dun xeito moi ameno, tanto da climatoloxía como dos cambios producidos ao longo dos tempos e a súa influenza na xeografía e os asentamentos humanos e culturais dende o Paleolítico ata o día de hoxe.

Outro colaborador é Xulio Pardellas, que en “Eran as tres da tarde en Fisterra” fai un repaso do acontecido co afundimento do “Prestige” e as súas consecuencias para a costa galega.