As Mulleres Salgadas súmanse á defensa da global da terra

“Defender a terra, unha loita global”. Baixo ese lema estase desenvolvendo a viaxe de dous activistas hondureños, Sandra Reyes e Modesto Ochoa, que tratan de concienciar sobre a necesidade de protexer o medio natural, sexa no lugar que sexa, e tamén os dereitos humanos en países onde reclamar isto pode ser un risco para a propia vida, como é o caso do seu país. Da man da Coordinadora galega de ONG para o Desenvolvemento e dentro do proxecto Futuro Común, que foi financiado pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, os dous activistas visitaron onte a praia do Castelete para coñecer o traballo das mariscadoras.

Da man de Marisa Seco, mariscadora e guía de turismo mariñeiro asociada a Mulleres Salgadas, os convidados puideron coñecer en que consiste oficio e como se pon en práctica na ría de Arousa. Tamén se deron a coñecer diferentes especies que se recollen e animounos a tentar buscar algunha. Da praia do Castelete pasouse á lonxa de Vilanova, onde os dous activistas observaron as diferentes fases polas que pasa o marisco antes de porse á venta, ademáis de coñecer a outras compañeiras mariscadoras da zona, unha delas, da súa terra. Reyes e Ochoa compartiron coas Mulleres Salgadas experiencias, inquedanzas, aprendizaxes e tamén problemáticas que enfrontan, cada un na súa zona, cos abusos de poder das empresas. Desde as camaroneiras en Honduras ata as empresas mineiras na ría de Arousa “son ameazas ás que se teñene que facer fronte sexa na costa galega ou na hondureña”, explican. Os dous activistas están facendo unha xira por diferentes puntos de Galicia que rematará o vindeiro luns e que ten como obxectivo sensibilizar á sociedade galega sobre a necesidade de protexer o medio ambiente e os dereitos humanos ante un modelo de mercado neoliberal. Tanto as entidades que colaboran como os activistas cren que Honduras afronta retos ambientais similares aos que se poden atopar en Galicia, como poden ser os macroproxectos de minaría, enerxía eólica ou parques fotovoltaicos, exemplos “dun modelo depredador de produción e consumo de recursos naturais”. Mulleres Salgadas, un proxecto nacido no ano 2016, concorda con estes obxectivos, como amosa o feito de formar parte dos colectivos que integran a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA). A través dela, reivindican á Xunta a necesidade de frear as acxtividades mineiras na zona porque “poden provocar a morte das rías galegas, e por ende, o abandono da actividade dos traballadores do mar, a perda do cultivo tradicional e o incremento de conflitos derivados da escaseza de recursos”, como xa estaría a acontecer entre sectores que sempre conviviron xuntos como son os percebeiros e os bateeiros.