“Al expresarme en gallego, comencé con tres seguidores pero enseguida subí a 8.000"

Con el avance de la tecnología en nuestras vidas, se han abierto muchas profesiones que cubren ciertas demandas actuales. Una de estas actividades es la creación de contenido por el que muchos usuarios exponen sus experiencias o busca un mero entretenimiento para que la población se evada del día a día.

Sara Seco Rial (Valga, 1993) ha logrado aproximarse a los 11.000 seguidores en TikTok mostrando a sus seguidores sus experiencias con un toque de humor y en gallego, un contexto que ha traspasado fronteras y ha tenido una gran acogida entre personas extranjeras. Paralelamente, ha dado el salto a la política como número 7 en las listas del BNG de Valga.

– Cuenta con cerca de 11.000 seguidores en TikTok, ¿qué tiene esta red social con respecto a las otras?

–Es una herramienta en la que la gente no necesita seguirte para ver tu contenido y los vídeos llegan mucho más rápido a mucha más audiencia que cualquier red social, ya que es necesario que te sigan. Además, esto propicia que la comunicación sea mucho más fluida.

–Su contenido está alejado de la mayoría de usuarios que lo dedican a bailes. ¿Cómo nació esta idea de hacer blogs en gallego?

–En verano del año 2021 saltó la polémica en la que la Xunta denunció a TikTok porque no le dejaba hacer publicidad en gallego. Querían promocionar un anuncio y no les dejaban por el idioma. Nació una etiqueta de apoyo a ello y me sumé haciendo lo que me gustaba ver, los blogs. Nadie los estaba haciendo en gallego. Probé, comencé con tres seguidores y en el tercer vídeo ya tenía unas 8.000 reproducciones. Fue un crecimiento rápido y exponencial.

–¿Cómo ha sido esta evolución?

–El contenido sigue siendo más o menos el mismo. Hago blogs con peticiones de mis seguidores tales como enseñar recetas o mostrar lugares de la Comunidad Autónoma. De hecho, el vídeo con más visualizaciones es la elaboración de una tarta de queso. Se hizo viral porque unos se metían conmigo por hacerlo en gallego y los otros me defendían. Tiene como 300.000 reproducciones.

–Buena parte de la sociedad les acusa de que no es un trabajo. ¿Qué les diría?

–No tengo un guion salvo una colaboración pagada que tenga unos requisitos. Realmente muestro mi día a día. Les diría que vean un blog mío. Me levanto, voy a trabajar, me voy a clase, edito el vídeo y lo subo. No paro, y todos los creadores de contenido que conozco, igual.

“Hay que abrir la mente y quitarse los prejuicios”

–¿Qué objetivo tienen sus publicaciones?

–Mi objetivo es demostrar que se puede generar buen contenido en gallego. Ahora mismo tengo seguidores en todo el mundo: de Málaga, un ruso que me comenta las publicaciones siempre y entiende el idioma. No es cierto que el gallego no sirve para las redes sociales. Colaboré con empresas de California y nacionales y nunca me pidieron hacerlo en castellano.

¿Tiene algún sueño por cumplir en TikTok?

–No. Me fui dejando llevar, aumentó la repercusión, me ofrecieron colaboraciones (las hago si me apetece) y mi idea es seguir por este camino. No pretendo cambiar mi trabajo e iré a donde me vaya llevando la vida.

–Según datos, cada vez el gallego pierde más parlantes lo que supone un gran problema en nuestra Comunidad Autónoma. ¿Cómo se combate este problema?

–Además del tópico de hablándolo, el idioma tiene que estar en todos los espacios posibles. Una lengua viva tiene que estar en el mayor número de lugares. En las redes sociales tiene que hablarse, puesto que la sociedad le dedica muchas horas a estas herramientas y ahí es necesario que esté presente.

–¿Urge abrir fronteras y potenciar el gallego?

–Seguramente. Más que abrir fronteras es necesario que se puedan abrir mentes. Está más que comprobado que es algo que funciona. Si tu perfil funciona y tu contenido también, no importa la lengua en la que te expreses, las marcas comerciales van a trabajar contigo igualmente. Es cierto que puede haber alguna que no quiera por ello, pero si hay marcas de grandes dimensiones que apuestan por ti, lo que hay que abrir es la mente y quitarse los prejuicios, no las fronteras. Fronteras no hay, lo que existen son barreras mentales.

–¿Tiene espacio el idioma en esta red social?

–Por supuesto. Para muestra están los diversos creadores de contenido de la Comunidad Autónoma que trabajan en diferentes sectores. Hay muchos que hacen sus vídeos en gallego y están triunfando.

¿Qué feedback recibe de los seguidores que usan otro idioma?

–Me comentan que les gusta el contenido, que se sorprenden de entender el idioma. Siempre son mayoritarios los comentarios de respeto y admiración que los malos. En el caso de estos últimos, son anécdotas y de gente gallega principalmente.

“Valga tiene todas las condiciones para crecer, pero el problema es que no está organizada” –Participa por primera vez en unas listas electorales, en este caso como número 7 por el BNG de Valga. ¿Qué fue lo que le animó a dar este paso y unirse a la candidatura? –Cuando Francisco Devesa (cabeza de lista) me lo propuso y vi la pedazo de candidatura, el proyecto me atrajo y creo que era muy difícil decir que no. No vi nunca en Valga una candidatura mejor que esta. Desde el número 1, que es Francisco Devesa, hasta los suplentes, se trata de personas superpreparadas, jóvenes, con ganas de aportar y muy coherentes en su forma de actuar. Con todo, esto era muy complicado negarme a ello. –En la actualidad gobierna el Partido Popular. Desde el BNG, ¿cómo se presentan estas elecciones municipales? –Estas elecciones se plantean con mucha ilusión y, sobre todo, desde la formación, contamos con una muy buena respuesta por parte de los vecinos de Valga, porque se nota que hay ganas de cambio, con más alternativas. En la actualidad se acabó tener que votar al menos malo, que era lo que nos pasaba a muchos durante estos últimos años. La alternativa era un partido u otro. –¿Qué puede aportar el Bloque Nacionalista Galego a Valga? –Bueno, lo principal es que en la candidatura tenemos personas preparadas y con gran capacidad a la hora de gobernar. Se trata de una lista joven, comprometida, con ganas de poner el municipio a funcionar y hacer de Valga un Concello en donde la gente quiera vivir. De este modo, el municipio tiene todas las condiciones para crecer contando con buena industria y espacios, pero el problema es que no está organizado. Se necesitan hacer muchos cambios para que la gente quiera vivir aquí y no opte por irse a los Concellos que se encuentran alrededor. Esto todo es lo que podemos aportar desde el BNG.

