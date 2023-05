Cada 17 de Maio, coincidindo coas Letras Galegas, na Illa retómase a actividade da Navegación Tradicional e faise no peirao do Cantiño con bautizos de novos barcos que sairán a navegar. Na Escola de Navegación Tradicional teñen todo practicamente a punto para que esa xornada volte a ser especial, unha xornada na que as embarcacións regresen á auga despois de recibir todos os retoques que son necesarios durante o inverno para que volvan a lucir as súas mellores galas.

Ao igual que outros anos, a intención é que se poida celebrar un Bautizo de Mar, é dicir, que unha embarcación bique por primeira vez ou volva ao mar despois dunha profunda remodelación. Hai unha candidata para iso, a “Delia”, unha dorna que pertence á asociación desde hay máis de 40 anos. A “Delia” foi unha das dúas embarcacións que se fixeron o mesmo ano que naceu a Asociación Cultural e Deportiva Dorna, pero tivo que ser sometida a unha profunda restauración que aínda está sen rematar.

Ademáis da festa no mar, onde estarán todos os barcos de gran porte cos que conta a Escola de Navegación Tradicional, no peirao non faltarán os integrantes do grupo de música e danza tradicional de Dorna. A asociación tamén ten previsto entregar un pequeno obsequio a todos os cativos que se acheguen pola zona, un agasallo co que se tratará de promover o uso da lingua galega. Héctor Suárez, director da Escola de Navegación Tradicional apuntaba onte que “xa estamos preparando todo para que unha xornada como é o 17 de Maio volva a ser especial e se unan á reivindicación polas letras coa defensa do noso patrimonio, dous bens moi importantes da nosa cultura”.

Peirao do Cabodeiro

O colectivo ten previsto, a vindeira semana, comezar a xestionar con Portos de Galicia o uso do peirao do Cabodeiro, un peirao que se atopa infrautilizado e que podería servir de rada para as embarcacións tradicionais mentres non se constrúe unha Mariña Tradicional. A Escola remitirá un escrito a Portos solicitando ese espazo no que xa non amarran embarcacións da flota profesional e, unha vez cursada a solicitude, reunirase con responsables de Portos. A intención é que o ente dependente da Xunta non cobre as taxas portuarias por dous motivos. Por un lado, as embarcacións tradicionais son un ben patrimonial que debe ser protexido e facilitar o seu coidado, como xa ocorre, por exemplo, cos vehículos clásicos, que non pagan determinados impostos. Por outro lado, a chegada dos barcos tradicionais a O Cabodeiro vai a servir para dinamizar a zona que é unha das cuestións que Portos quere facer con todas as instalacións portuarias. No caso do Cabodeiro, se non amarran alí as embarcacións tradicionais, as instalacións estarían literalmente vacías xa que ningún dos proxectos que se prantexou (amarre de barcos de pasaxeiros, flota profesional) foi arriba.