El berberecho supera el precio de la almeja por su escasez: hay la mitad que hace un año

El berberecho ha alcanzado esta semana precios máximos muy elevados en varias lonjas de la ría de Arousa. En la de Vilaxoán superó los 20 euros el kilo al menos un par de días; en la de Rianxo rozó los 24 euros, y el precio medio subió una tarde por encima de los 10; y en Carril, el precio medio del berberecho en lo que va de mes de mayo es de 13,38 euros el kilo, pero un comprador llegó a pagar un día 31 euros por los mejores ejemplares del día.

Hay varias posibles explicaciones a esta situación. Por un lado, el cierre de los enormes bancos marisqueros de Noia beneficia a las agrupaciones de la ría de Arousa; en segundo lugar, el festivo del Día del Trabajo y el Día de la Madre han generado que haya una gran demanda de bivalvos en general; aunque en el sector están convencidos de que la razón de fondo no es otra que la escasez de producto. “La pregunta no debería ser por qué va tan caro el berberecho, sino por qué no hay casi berberecho”, apunta el patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias.

Los datos oficiales de Pesca de Galicia parecen avalar sus argumentos. En el conjunto de las lonjas gallegas, entre enero y abril de este año se vendieron 199.000 kilos de berberecho. En el mismo periodo del año pasado, habían sido 391.000 kilos, casi el doble que ahora. Unas cifras que palidecen si se comparan con las de la primera década del siglo, antes de que la marteilia hiciese estragos en la ría de Arousa. En los cuatro primeros meses de 2006, por ejemplo, se descargaron en las rulas gallegas 721.000 kilos de este bivalvo; un año antes, habían sido más de un millón.

“Este año hay tan poco berberecho que a las depuradoras no les queda más remedio que pagar más por el que hay para poder servir a sus clientes”, advierte Miguel Iglesias, patrón mayor de uno de los pósitos en los que esta especie ha alcanzado mejores precios durante las últimas semanas. “Pero esto no deja de ser un espejismo”, advierte.

Miguel Iglesias señala que las cofradías no han bajado su facturación pese a que la producción de almejas y berberechos es cada vez menor dado se paga más por lo que hay, pero en su opinión esta situación no ayudará a curar la enfermedad que acecha al sector. “De nada vale que la almeja japónica tenga buen precio si de 40 barcos que salen al mar solo siete consiguen el tope de capturas. Claro que las cofradías queremos que el marisco tenga buen precio, pero sería mejor que fuese un poco más barato y que hubiese suficiente para que todos los mariscadores pudiesen ganar su jornal”.

El sector atribuye a las riadas de agua dulce buena parte de la culpa de la falta de berberecho. Las intensas lluvias de diciembre y enero, y la suelta de caudal de los embalses causaron presuntamente un dramático descenso de la salinidad en las rías que ha provocado la muerte de millones de ejemplares de bivalvos. La Cofradía de Noia, por ejemplo, acordó en febrero suspender su campaña de extracción tras calcular que le había muerto el 81,3 por ciento del berberecho de tamaño comercial presente en sus bancos, y el 77 por ciento de la cría, lo cual podría comprometer también la campaña del próximo otoño. A día de hoy, Noia no ha reabierto sus concesiones, y esto repercute en el interés de los compradores por las lonjas de Arousa.

Pero tampoco estas se libran de la escasez de producto. Miguel Iglesias, por ejemplo, plantea que, “el que teníamos en el río (Ulla) nos murió prácticamente todo”, pero que también tienen pérdidas elevadas en arenales bañados por otros cauces fluviales, como el Té. Por todo ello, Miguel Iglesias sugiere que hay que celebrar que el berberecho alcance precios propios de las especies de almejas más caras, sino comprender que se trata del síntoma de una enfermedad a la que hay que poner remedio.

En efecto, los datos de 2023 son muy malos en cuanto a capturas. En lo que va de mayo, se vendieron en las lonjas gallegas apenas 6.000 kilos de berberecho, frente a los 27.600 del mismo periodo de 2022. Los precios son mucho mejores (el medio de este ejercicio supera los 11 euros el kilo, frente a los 5,85 euros del año pasado), pero la diferencia de capturas es tan brutal que en conjunto el sector ha facturado menos de la mitad que en 2022. Y, lo que es peor, hay otras especies en declive.

Las “ouxas”

Hace año y medio, las cofradías de Rianxo y Carril trataron sin éxito de convencer a la Consellería do Mar para que redujese de algún modo las poblaciones de “ouxa”, un tipo de raya sin interés comercial que es un depredador natural de los bivalvos. Miguel Iglesias está convencido de que, además de las riadas de agua dulce, la plaga de “ouxas” también está detrás del declive productivo de la almeja babosa y la japónica.