O Salnés y Barbanza se intercambian cada mes cientos de turistas para escapadas cortas

O Salnés y Barbanza, las dos comarcas que baña la ría de Arousa, se retroalimentan desde el punto de vista turístico. Así lo apunta una estadística experimental realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a la posición de los teléfonos móviles de las tres grandes compañías que operan en España. Según dichos datos, municipios como los de Rianxo o Ribeira figuran entre los favoritos de los vecinos de O Salnés a la hora de programar una escapada corta; y viceversa, siendo O Grove o Cambados dos de los destinos que más gustan a los empadronados en Ribeira, al norte de la ría.

El INE publica desde hace unos meses una completa estadística sobre la procedencia de los viajeros que visitan cada municipio español, y, a su vez, el destino de los residentes en España. El trabajo se realiza mediante el seguimiento de las señales de los móviles –de forma anónima, no se recopilan datos personales–, con una técnica similar a la empleada el pasado verano por la Mancomunidade do Salnés para realizar el estudio más completo sobre flujos turísticos realizado hasta ahora en Arousa.

El INE considera “turista” a aquella persona cuyo teléfono móvil pasa la mayor parte del tiempo comprendido entre las 22.00 horas de un día y las 6 de la mañana del siguiente en un municipio diferente al suyo de residencia. Este método plantea una serie de sesgos, dado que podrían recibir la calificación de “turistas” personas que están disfrutando del ocio nocturno en otra localidad, pero que no se quedan a dormir fuera de casa; e incluso, a determinados trabajadores. De hecho, el número de viajeros que se intercambian entre O Salnés y Barbanza en este informe del INE podría estar relativamente inflado por la presencia de algunos pescadores, que acuden a los puertos vecinos de madrugada a descargar sus capturas del día.

En cualquier caso, muchos de los desplazamientos que el INE clasifica como “pernoctas” -debe haber al menos una para que la persona sea considerada turista a nivel estadístico- sí se realizan por ocio y se corresponden con escapadas cortas. Los viajeros que recibió O Grove el pasado mes de marzo, por ejemplo, procedían fundamentalmente de localidades como Ribeira, Santiago de Compostela, A Coruña y Ourense. No obstante, si se analiza el turismo receptor que llega a la población meca en agosto, la situación cambia. Entonces, fueron mayoría aplastante los madrileños, seguidos por los empadronados en A Coruña y Ribeira.

La situación es similar en la otra gran meca del turismo arousano, Sanxenxo. En marzo, las principales procedencias de los turistas que escogen este municipio para descansar unos días son A Coruña, Santiago, Ourense y Madrid. Sin embargo, la relación en pleno verano es distinta, encabezándola con claridad los turistas llegados de la capital de España. Tras ellos, figuran los ourensanos y los de Santiago. Hay que tener en cuenta que la investigación del INE se refiere exclusivamente a los desplazamientos interprovinciales, lo que excluye a otros viajeros numerosos, como pueden ser los de Vigo o Pontevedra.

En Cambados y A Illa, sin embargo, la presencia de huéspedes llegados de Madrid es mucho más discreta, y son mayoría los gallegos. En Cambados, la procedencia mayoritaria el pasado mes de marzo fue Ribeira, y en agosto del pasado año había sido A Coruña. Le seguían los municipios de Santiago y Madrid. Mientras, en A Illa, hay gran cantidad de turistas procedentes de Barbanza (de Ribeira, Boiro y A Pobra, por este orden), atraídos en gran medida por los campings de A Illa.

Precisamente, los campamentos turísticos de Ribeira son también uno de los destinos de ocio preferidos por los vecinos de O Grove o Meis, que en agosto de 2022 escogieron mayoritariamente este municipio barbanzano para pasar sus vacaciones estivales.

En cuanto a Vilagarcía, los destinos preferidos de sus vecinos desde el punto de vista estadístico son igualmente los de Barbanza, si bien en este caso la relación la encabezan los concellos más próximos por carretera, Rianxo y Boiro.

En el pasado existieron líneas regulares de barcos de pasaje

Hace décadas, existieron líneas regulares de embarcaciones que unían por mar O Salnés y Barbanza, como sucede por ejemplo en la ría de Vigo. En la actualidad, ese servicio lo prestan algunas empresas, pero se trata de actividades orientadas al turismo y no a los desplazamientos cotidianos. En algunos foros se ha planteado la posibilidad de recuperar esas líneas regulares de transporte marítimo de pasajeros, aunque se trata de una idea muy costosa que, por el momento, no ha despertado el interés de los empresarios. Las autovías de Barbanza y O Salnés han facilitado mucho los desplazamientos en ambos sentidos, haciendo los viajes más cortos y cómodos. Ir de Ribeira a O Grove

dos puntos muy próximos por mar, pero alejados por tierra

supone ahora poco más de una hora al volante, cuando antes de la autovía podía suponer más de dos horas largas. En todo caso, son muchos los empresarios que reclaman una mejora de las infraestructuras por carretera que comunican O Salnés con Barbanza. Desde el puente interprovincial, no hay una vía de alta capacidad que conecte a los conductores procedentes de Barbanza con Vilagarcía, salvo que vayan hasta la Autopista do Atlántico. Otros optan por ir hasta Padrón por la Autovía do Barbanza, y allí entrar en la AP-9. O Salnés y Barbanza suman unos 170.000 habitantes, y son dos comarcas con muchos nexos culturales y socioeconómicos.