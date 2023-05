José Juan Durán denuncia la "cicatería" de Sogama para construir una macroplanta en Baión

Renova Vilanova puso ayer de ejemplo de “pésima gestión” del gobierno vilanovés la planta de Sogama en la parroquia de Baión, una obra que en la formación que lidera José Juan Durán no dudan en que creará trabajo, pero que también va a crear una serie de inconvenientes muy importantes para los vecinos de toda esa zona. No en vano, la puesta en marcha de la nave en el polígono va a suponer el incremento del tráfico de camiones cargados con basura de toda la provincia, “lo que dificultará la movilidad y la circulación por esta parroquia, cuyo estado de los viales no es precisamente bueno”. A ello se van a unir los olores que desprenderán “las 15.000 toneladas de materia orgánica y 7.000 de estructurante, fermentadas y maduradas, como indica la propia Sogama”.

A esa preocupación, Renova suma la de “la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno, que no ha sabido negociar con Sogama, empresa pública dependiente de la Xunta, unas contraprestaciones decentes”. No en vano, aseguran que la única contrapartida por acoger un servicio que nadie acostumbra a querer en su municipio han sido “apenas 150.000 euros, una mínima compensación por acoger los residuos de gran parte de la provincia y que apenas servirán para mejorar el firme en lugares muy concretos de la parroquia, ya que ni siquiera alcanza para toda”. En contraposición, Renova explica que “otros concellos sí supieron negociar con la Xunta compensaciones anuales por la instalación de este tipo de plantas, con importantes aportaciones a las arcas municipales cada año”. Insisten en que “la parroquia de Baión, y toda Vilanova, soportará un tráfico continuo de camiones cargados con los residuos del 40% de habitantes de la provincia, así como los olores que generarán las 22.000 toneladas a cambio de dos asfaltados en Romarís y Fontenla”, lo que vendría a demostrar que los actuales gestores del municipio “no saben defender los intereses generales de los vecinos, por eso es necesario un cambio para gestionar con rigor y sacar las máximas contrapartidas en las negociaciones que se realicen por el bien común del municipio”.