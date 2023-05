Acusa al Concello de Vilagarcía de discriminación: “Soy el único oficial electricista y solo abro y cierro la biblioteca”

Manuel Durán obtuvo la plaza de oficial electricista del Ayuntamiento de Vilagarcía en una oposición celebrada en 2005. Según él, en la actualidad es el único trabajador de toda la plantilla municipal con dicha titulación, pero no desempeña las funciones de un electricista sino que está destinado en la portería de la biblioteca, situada en la calle Rey Daviña. “Abro y cierro las instalaciones, no hago nada más (...) Las únicas herramientas que me dan para trabajar son un bolígrafo y un papel que pone conserjería (...) Soy el único funcionario del Ayuntamiento de Vilagarcía con la titulación de oficial electricista y me tienen mirando pasar las horas en la biblioteca”, afirma.

Manuel Durán acusa al Concello de discriminarle laboralmente. Ha firmado ya el acta de apoderamiento a favor de una abogada para que denuncie al Ayuntamiento, porque quiere volver al servicio que le corresponde y trabajar de electricista. Según él, la letrada ya ha presentado un escrito en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra. Fuentes municipales apuntaron ayer que todavía no tienen confirmación de que la demanda esté presentada, pero que en cualquier caso no realizarán valoraciones sobre el caso. Manuel Durán sostiene que en 2013 le destinaron al Auditorio, y que el hombre que estaba hasta entonces al frente de la instalación cultural fue nombrado encargado de electricidad. Sin embargo, en 2017, siempre según la versión del afectado, el antiguo responsable del Auditorio regresó a su puesto, y él fue destinado a la casa da cultura de Rey Daviña, donde se encuentra la biblioteca. “Al principio también atendía el Salón García, pero en enero de 2021 me dijeron que no hiciese nada, que me quedase en la puerta”, declaró Durán a FARO. El trabajador se siente víctima de una discriminación, en la que según él se entremezclan motivaciones políticas y de revanchas personales, e insiste en que lo que quiere es volver a trabajar como oficial electricista. Advierte de que el Ayuntamiento le está pagando con el dinero del erario público un sueldo “solo por abrir y cerrar la puerta de la biblioteca”, e insiste en que él quiere trabajar como electricista. También afirma que el Concello no responde sus constantes escritos, que ningún sindicato de la junta de personal se ha ofrecido a echarle una mano y que solo le dan seis días de descanso al mes, cuando los demás trabajadores tienen ocho.