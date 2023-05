La suciedad en el parque de Santa Ana, indigna a los vecinos

“Desde antes de que sufriéramos la pandemia, jóvenes de entre 16 y 20 años, dejan sucio el parque con numerosos envases, botellas y bolsas”, es la denuncia de un vecino de los alrededores del parque de Santa Ana que, tras varios años, ve como cada vez se acumula mayor suciedad en el recinto.

Y es que la zona cada vez va a peor, especialmente con los días calurosos, donde muchos jóvenes se citan para charlar y comer sin ninguna intención de recoger, máxime en un lugar en el que muchos vecinos tienen niños o, en ocasiones optan por pasear a sus perros, una situación que cada vez evitan ante las dificultades.

Lejos de recoger los envases utilizados, como demandan los vecinos, continúan haciendo caso omiso. “Hubo una persona que les recriminó que recogieran un cartón de zumo y finalmente lo hizo ella ante la pasividad”.

Con la llegada del verano, en la zona temen una mayor afluencia y no solo los viernes y sábados, sino también los días restantes en un parque que cuenta con una perfecta zona de sombra. “Sé que algún otro vecino dio queja a la policía, pero vemos que no hay solución hasta la fecha. Nos ponemos en su lugar, llegan ahí y los jóvenes no van a tirar el papel en el suelo, pero no puede ser tener a los agentes todo el día vigilando. Cuando vemos a los infractores se lo recriminamos, pero no hay solución”.