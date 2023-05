La Seguridad Social se traslada a la Casa do Mar sin resolver su endémica carencia de personal

Un año después de que finalizasen las obras de reforma integral del edificio de la Casa do Mar de Vilagarcía, la Secretaría General de la Seguridad Social ha culminado la integración de sus organismos bajo un mismo techo. Los nueve funcionarios que hasta ahora estaban trabajando en el bajo de la calle San Roque estrenaron ayer la segunda planta de la Casa do Mar, tras una larga y amarga espera. No obstante, este traslado no se ha visto acompañado de mejoras en materia de personal, pese a las demandas realizadas en numerosas ocasiones por los representantes sindicales de la plantilla.

“Lo único que se ha hecho es un cambio físico de ubicación, pero siguen sin resolverse los problemas derivados de la falta de funcionarios”, denuncia Daniel López, responsable del área de Seguridad Social del sindicato CIG, que es el mayoritario en la provincia de Pontevedra. “El Instituto Nacional de la Seguridad Social cuenta con cinco trabajadores en Vilagarcía, cuando según la Relación de Puestos de Trabajo le corresponderían siete”, añade López. Esta situación, prosigue, no solo repercute negativamente en los trabajadores públicos, sino también en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. La rehabilitación integral de la Casa do Mar de Vilagarcía -situada en la avenida da Mariña- costó casi seis millones de euros. Se realizó con el objetivo de localizar en el mismo edificio los tres grandes servicios que la Seguridad Social tiene en Vilagarcía: el Instituto Social de la Marina, el de la Seguridad Social (INNS, donde se gestionan las prestaciones de jubilación, viudedad y maternidad, o el Ingreso Mínimo Vital, por citar unos ejemplos) y la Tesorería, más orientada a los autónomos y las empresas. Estos dos últimos estuvieron trabajando durante décadas en un bajo de la calle San Roque. El local había quedado obsoleto ya hace mucho, debido a la falta de espacio e iluminación natural y las barreras arquitectónicas, entre otras deficiencias, pero la Seguridad Social se resistía a realizar obras en el mismo alegando que más pronto que tarde se produciría el traslado a la avenida da Mariña. La mudanza, sin embargo, se hizo de rogar. De hecho, hace casi un año que reabrió la Casa do Mar y el a menudo desesperante ritmo de la burocracia ha obligado a funcionarios y ciudadanos a esperar. Hasta ayer, 2 de mayo. El viernes pasado se inició la mudanza desde San Roque a la segunda planta de la Casa do Mar, que ocupan en su totalidad el INNS y la Tesorería. Ayer fue el primer día de trabajo y atención al público en el nuevo emplazamiento, aunque los informáticos todavía estaban terminando de instalar y configurar los equipos. Las nuevas instalaciones destacan por su amplitud y luminosidad, con un gran patio de luces central, que es uno de los elementos más destacados desde el punto de vista arquitectónico del nuevo edificio público. Pero Daniel López, de la CIG, considera que, más allá de la nueva ubicación, la Secretaría General de la Seguridad Social ha desaprovechado una buena ocasión para mejorar el servicio que se presta en Vilagarcía. “El ciudadano lo que desea es acceder a los organismos públicos con facilidad y que se le preste un servicio eficiente”. Pero, en su opinión, esto difícilmente puede cumplirse con la actual plantilla del INNS en la capital arousana. La Relación de Puestos de Trabajo establece que a esta oficina le corresponden siete funcionarios, pero desde hace años únicamente trabajan cinco. Esas dos vacantes se notan mucho en el servicio, según la Confederación Intersindical Galega (CIG), hasta el extremo de que, “el promedio de espera para ser atendido en Vilagarcía desde que se pide una cita es de dos semanas”. Daniel López advierte de que esta situación empeorará en verano. “El INNS no está cubriendo ni las vacaciones ni las bajas médicas, por lo que habrá semanas con solo dos o tres funcionarios para atención al público”, prosigue López. Según la plantilla, la Seguridad Social trata de rebajar los plazos de espera desde que se pide cita hasta que se es atendido acortando los tiempos destinados a cada trámite, pero esto es contraproducente. “Es como decirle a los médicos que tienen cinco minutos por paciente. Si quieren cumplir esa ratio, no pueden atender bien a la gente”. Y los funcionarios de la Seguridad Social de Vilagarcía consideran que eso es lo que sucede cuando les dan un cuarto de hora para arreglar una jubilación internacional o un Ingreso Mínimo Vital. “Hay trámites que llevan más de media hora”. Por ello, los trabajadores creen que con el traslado había una buena oportunidad de mejorar el servicio, pero que se ha dejado pasar. Los inspectores de Sanidade de la Xunta todavía no se han mudado La Casa do Mar de Vilagarcía reabrió sus puertas en julio del año pasado. Las obras de rehabilitación del edificio se prolongaron durante un lustro, y durante ese tiempo el servicio se trasladó a un local de las galerías Gallego, en la calle Alejandro Cerecedo. Además del Instituto Social de la Marina, el INNS y la Tesorería General de la Seguridad Social, el edificio dispone de unos despachos en la planta baja para los inspectores de Sanidade de la Xunta de Galicia. Pero por el momento estos todavía no se han trasladado a estas oficinas, y siguen trabajando en las proximidades de Ravella. Cuando se produzca la mudanza de estos inspectores, estará completa la dotación prevista de servicios en la Casa do Mar. El Gobierno central invirtió casi seis millones de euros en la reforma integral de un inmueble de cuatro plantas y 3.963,80 metros cuadrados. Las obras tenían un plazo de ejecución de dos años, pero estalló la pandemia y los tiempos se ralentizaron. La provincia marítima de Vilagarcía aglutina a 8.500 trabajadores del mar y 13.500 pensionistas, por lo que la mejora de las instalaciones beneficia a unos 22.000 arousanos. En todo caso, el INSS carece de una demarcación determinada, por lo que pueden acudir a sus dependencias ciudadanos de cualquier punto de España.