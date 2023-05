Los sindicatos de Arousa difieren al identificar a los culpables de la crisis de la inflación

Un año más, las tres grandes fuerzas sindicales de Arousa celebraron separados sus actos del Día del Trabajo. Por un lado, la CIG, y del otro, Comisiones y UGT. En lo que están de acuerdo las tres centrales es en que la inflación está castigando sobre todo a los trabajadores, ya que pierden cada vez más poder adquisitivo debido a la inflación. Las alusiones a las pensiones o la guerra de Ucrania fueron también más o menos constantes.

La manifestación que salió en primer lugar fue la convocada por la CIG. El punto de encuentro fue la Casa do Mar, y desde allí, los participantes se dirigieron hacia el centro de la ciudad, para terminar en la plaza de Galicia. Durante el recorrido, corearon lemas a favor de la derogación de la reforma laboral y de la sanidad pública.

Su pancarta principal llevaba el mensaje “Paremos o saqueo”, y junto a ella se situó Anxo Lúa cuando se dispuso a leer el manifiesto, pasadas las 12 del mediodía, en la plaza de Galicia. Exigió “más medidas extraordinarias” para combatir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y cargó contra el Gobierno central, porque según él se está mostrando impotente contra la subida de precios y los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas han quedado en humo.

“El Gobierno central prometió derogar la ‘ley mordaza’, la reforma laboral y la reforma de las pensiones, y lo único que ha hecho es consolidarlas”, se quejó Anxo Lúa. A mayores, el líder de la CIG advirtió de que, “vamos camino de unas pensiones de beneficencia”, y acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de mirar hacia otro lado, “mientras las grandes corporaciones eléctricas se enriquecen y llenan nuestros montes y mares de aerogeneradores eólicos”.

La CIG también ha vuelto a pedir que los convenios colectivos se negocien y aprueben en las autonomías, y no en Madrid.

La manifestación unitaria de UGT y CC OO salió de la plaza de Ravella a las 12.30 horas, y finalizó en el mismo lugar. Tomaron la palabra José Vázquez (UGT) y Juan Bao (CC OO). En sus discursos fueron menos incisivos con La Moncloa, aunque en las consignas que se escucharon durante el recorrido de la marcha no faltaron los mensajes en contra de la OTAN, o del incremento en el gasto militar aprobado por el Gobierno de España.

En sus exposiciones loaron algunas de las, según ellos, conquistas laborales y sociales obtenidas durante los cuatro últimos años, y en las que de una u otra forma participaron ambos sindicatos. Juan Bao, por ejemplo, destacó la subida del Salario Mínimo Interprofesional, “que nos pone en la senda europea”, mientras que José Vázquez afirmó que la reforma laboral de finales de 2021, “nos ha permitido recuperar derechos”, al tiempo que destacó las buenas cifras del mercado de trabajo o la reducción de la temporalidad.

En cualquier caso, CC OO y UGT también expusieron sus demandas. Insistieron en que es necesario subir los salarios de los trabajadores y que bajen los precios, para que se pueda repartir la riqueza de forma más justa y equitativa, y acusaron a la patronal del actual escenario. “La crisis de la inflación no solo se debe a la guerra de Ucrania, sino también al exceso de beneficios empresariales”, afirmó Bao. José Vázquez, por su parte, se quejó de que, “todavía es demasiado barato y fácil despedir”.

En ambas manifestaciones, que no coincidieron en ningún momento, se mostró una postura crítica con la guerra de Ucrania, pues los sindicatos creen que España se ha plegado a los intereses de la OTAN, y que esta organización no desea en realidad la paz.

La sede de Vilagarcía de la Seguridad Social abre hoy en la Casa do Mar

La sede de la Seguridad Social de Vilagarcía empieza a funcionar hoy en sus nuevas dependencias de la Casa do Mar. El local de la calle San Roque cerró sus puertas el pasado viernes (28 de abril), y a primera hora de la tarde se inició el traslado de mobiliario y equipos informáticos hacia la Casa do Mar. Dos folios pegados en la puerta del local de San Roque indican a los usuarios que el traslado de la actividad será efectivo desde hoy martes, 2 de mayo, y añaden las direcciones de internet a las que deben dirigirse aquellas personas que deseen pedir cita o realizar determinados trámites. En San Roque tenían sus dependencias tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como la Tesorería General de la Seguridad Social, y ambas atienden no solo a los vecinos de Vilagarcía, sino a los de la práctica totalidad de los municipios de O Salnés, así como a los de algunas localidades del Ullán (otros se desplazan a las oficinas de A Estrada o Pontevedra). Por ello, la reubicación en la Casa do Mar afecta a numerosos ciudadanos. Se trata de una mudanza que estaba anunciada hace ya tiempo, aunque no se conocía la fecha exacta. Con este traslado de la actividad se da un mayor uso a la Casa do Mar, cuya reforma fue una de las obras más ambiciosas de cuantas se han ejecutado en O Salnés en los últimos años. El proyecto costó más de 7,5 millones de euros y la transformación del edificio duró unos dos años.