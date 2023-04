Martínez Duarte: “El día que el narcotráfico deje de ser una preocupación habrán ganado los malos”

La Gala Anual de la Fundación Galega contra o Narcotráfico ha galardonado en su vigésima edición a Antonio Martínez Duarte. El Comisario Jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha visto reconocida una ejemplar entrega a la lucha contra las organizaciones delictivas. En su dilatado historial se encuentran grandes incautaciones en operaciones como Roble (2007), Tabaiba (2009) o Mito (2018), entre muchas otras en las que jugó un papel fundamental.

– ¿Cómo policía que le ha llevado a usted a especializar su carrera en la guerra contra las organizaciones de la droga?

– En un principio fue casi circunstancial. Tras entrar en el Cuerpo me destinaron a Melilla para mi primer año en prácticas. Empecé en estupefacientes, aunque también iba rotando en otros departamentos. Después me destinaron a Barcelona, a la Udyco y ya todo fue vinculado a la lucha contra el narcotráfico. Yo quería dedicarme a la seguridad ciudadana, como mi padre que también es policía, pero luego me enganché a mi trabajo de tal manera que me fui especializando en esta área.

– Lleva usted cerca de 25 años luchando contra el tráfico de drogas. ¿Es una carrera sin fin o se puede ganar la batalla?

– No se puede ganar. Es más, pensar en que podemos ganarla nos llevaría a la frustración. Hemos dado pasos de gigante en muchos aspectos. Creo que estamos en el mejor momento de los 55 años de historia de la Brigada Central de Estupefacientes y también en los más de 200 años de historia de la Policía Nacional. Además, nos hemos situado internacionalmente a un magnífico nivel y somos un auténtico referente para las policías de todo el mundo. La lucha contra la droga es un reto en el que nunca se ha bajado la guardia. Llegué en enero de 2001 a la BCE y me encontré con un ritmo de trabajo salvaje, que todavía se mantiene. La primera investigación en la que participé era la de Sito Miñanco, con una implicación y una dedicación de todos mis compañeros que se mantiene a lo largo de los años. Yo me encontré eso como legado del trabajo policial y es el que sigo y el que quiero dejar. El trabajo y el esfuerzo con beneficio y recompensa. Por ello somos reconocidos por muchas policías, que quieren ver como trabajamos, como abarcamos todo lo que abarcamos, nuestra perspectiva a nivel internacional. Ese reconocimiento también nos recompensa.

– A lo largo de su extensa trayectoria contra el narcotráfico, ha detenido usted a muchas personas vinculadas a la más alta escala de esta lacra. A su indiscutible profesionalidad habrá que añadirle una motivación importante.

– La motivación es algo muy importante. Eso en la policía lo aprendimos de nuestros mayores. Siempre hay que ir a por los números uno de cada organización. Nuestro trabajo se centra en desarticular estructuras. Desde siempre, la prioridad de la BCE mucho antes de llegar yo a dirigirla, es el desarticular organizaciones, obtener sentencias positivas, condenas ejemplares, hacer un buen trabajo judicial y mantener una buena relación con fiscalía y juzgados. Significa no dejar al detenido nunca porque primero lo investigas, luego lo detienes y después tienes que hacer un buen trabajo en los juzgados para dar por bien finalizado el trabajo.

– Una de sus operaciones más recordadas es la operación Tabaiba, pero en su historial hay muchas y muy voluminosas.

– Esa fue una operación muy importante. Curiosamente, hace poco tuve una reunión en la que hablábamos de la cantidad de barcos que hemos incautado. Tabaiba fue una operación que se conjugó con Giga, otra actuación de un grandísimo calado. Hubo detenidos de mucha calidad y se desarticuló con el fiscal Marcelo Azcárraga y con la jueza de Cambados. Fue ir contra el entramado e hicimos cosas que nunca se habían hecho. Atacamos a todo el mundo. La gente veía con normalidad que le taparan los ojos para ir a arreglar una lancha para que nadie supiese como llegar a un astillero o a un taller. Se rompió con esa dinámica y, entre las dos operaciones, se incautaron más de 9.000 kilos. En Giga se detiene al “Presi, al “Matador”... En 2004, cuando no estaba de jefe de grupo en Galicia, éramos 4 personas, e hicimos la operación Miño e intervinimos el White Sands, con 3.947 kilos. Tengo muy buenos recuerdos porque aquello fue un trabajo de día a día, de desplazarnos a Vimianzo hasta lograr lo que buscábamos.

– Se entiende que para dar caza a los narcotraficantes habrá mucho de investigación previa, pero también de conocimiento de su manera de ser. ¿Hay un cuadro común en todos ellos?

– Cada traficante tiene un modus operandi distinto, una zona de trabajo, un entorno, una forma de proceder… Eso implica medidas de vigilancia distintas. Nada es igual. Cuando fue lo de la operación Nécora, los jefes de las Udyco de Galicia conocían perfectamente a toda esta gente. Toda esa sabiduría de ellos y la muy buena relación entre la Central y las unidades provinciales fue clave, y es clave, en cualquier operación. Eso nos ayudó mucho para luchar contra ellos. Conocer elementos como con quién se rodeaban, con quién estaban, dónde iban a tomar el vino. En esa comunión de todos nosotros juntos fue clave. Había muy buena relación con jueces, con Carballal, con Taín, con muchos fiscales. Esa comunión de la central con las Udyco fue fundamental para que todo fuera de la mano. Hay mucha gente muy importante detrás de todo el trabajo que se hace.

– ¿Narcotráfico y ostentación van siempre de la mano?

– Eso les está pasando en el sur, pero el traficante gallego ya aprendió hace mucho que necesitan estar fuera del radar. La invisibilidad del narcotráfico en Galicia, a raíz de las madres coraje y del movimiento social, ya no es tan fácil. Esa presión se trasladó a la sociedad y la gente les perdió el miedo. Ahora, a los de más experiencia, ya no se les ve en coches grandes y potentes. Los nuevos sí, quieren ostentar y que se les conozca, pero muchos han caído por hacer ostentación y alarde. Todos los que hacen eso, tarde o temprano, se van a encontrar con la policía.

– Incluso en épocas, los narcos eran hasta bien considerados en su entorno. El ejemplo puede ser el de Sito Miñanco. ¿Se mantiene ese estatus en algunos casos o ya no?

– Yo creo que no. El traficante ya está absolutamente destapado. Se le ha quitado la careta, ese halo de protector del pueblo ya solo queda para las series. Hay que desmitificarlos por son unos delincuentes.

– Precisamente el blanqueo de capitales es una de las consecuencias derivadas de esa actividad. ¿La propia ley puede llegar a dificultar el trabajo de investigación o no?

– La investigación siempre es complicada, pero se intenta ir de la mano siempre con la fiscalía y el juzgado. El blanqueo de capitales ya es harina de otro costal, todo va más lento. En la operación del laboratorio de Cotobade, por ejemplo, se lleva ya con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Es una investigación conjunta y en las dos direcciones.

– ¿Existen recovecos legales a los que se puedan agarrar los narcos para poner palos en las ruedas del trabajo policial?

– El sistema judicial es muy legalista y jugamos con eso. Sabemos las cartas con las que jugamos y el terreno de juego en el que estamos. Si algo tiene bueno la Policía es que no buscamos atajos. Por eso destaco la labor de la fiscalía antidroga. Tardaremos más o menos en llegar al objetivo, pero lo importante es llegar con todos los cabos atados.

– ¿No produce cierta frustración el detener muchas veces a la misma persona por lo mismo?

– Estamos acostumbrados y es algo que siempre pasa. Forma parte del trabajo. Ellos llaman a la cárcel la universidad porque allí aprenden, pero luego volvemos detrás de ellos las veces que sean necesarias. No nos frustra, es nuestro trabajo y lo hacemos con la mayor dedicación.

– Galicia se ha convertido en la puerta de entrada de la mucha droga a Europa durante muchos años. ¿Seguimos siendo desgraciadamente referencia en esta materia?

– Ahora está diversificado totalmente. Toda la fachada atlántica es muy importante ahora mismo. El narcotraficante sigue buscando puntos de entrada, desde Gibraltar hasta Galicia, pero por el norte también. Las organizaciones han elegido otros puertos. Por Galicia se sigue introduciendo droga, pero sin un repunte. Además, no se puede medir el tráfico. Somos nosotros los que afloramos los repuntes con nuestro trabajo. Si hacemos una buena operación de cocaína parecerá que hay más cocaína que heroína o que hachís. El narcotraficante gallego sigue existiendo, pero se diversifica y siempre está preparado para responder y prestar apoyo a países productores de la droga.

– ¿Y ahora con narcosubmarinos?

– No es nada nuevo. Lo nuevo ha sido el hallazgo ocasional, pero encontrarte con un hallazgo y que no haya investigación previa no vale para nada. Nosotros siempre estamos investigando, antes, durante y después. Es un medio instaurado en Sudamérica hace mucho tiempo. Allí hay más de 200 semisumergibles. Ahora van avanzando y mejorando sus sistemas, lo que nunca se pensó que ocurriese es que pudiese llegar a Europa y África. Los fabrican en el Amazonas, Surinam y el Caribe y los envían hacia aquí. Seguro que hay más narcosubmarinos en los mares gallegos, no tengo duda. Los narcos se sienten seguros con este tipo de operaciones de semisumergibles.

– Recientemente sucedió el laboratorio de fabricación de cocaína de Cotobade. ¿Se puede convertir el rural gallego en lugar de asentamiento de este tipo de factorías de droga al estilo de los montes y selvas de países sudamericanos?

– No corremos riesgo. En lo de Cotobade se juntaron varios factores que hicieron que no fuese casual que se hubiesen establecido allí. Un familiar de uno de los malos tenía aquella casa. Fue más por una cuestión logística. Facilitaba la recepción del contenedor en Oporto, con carretera directa a Pontevedra, un conocimiento del entorno y, luego, pensando que no implicaban a gallegos, creían que iban a estar lejos del foco de la policía. No creemos que se vayan a establecer en el rural de Galicia. Lo que sí es cierto que en Cotobade lo tenían muy bien montado y con una estructura alucinante. Con colombianos y mexicanos, en unas condiciones muy malas, trabajando día y noche. Fue un trabajo en el que actuaron desde Canarias, Madrid y el Greco. Fue la única operación en Europa de este tipo. Nunca se ha realizado antes una aprensión tan grande de pasta base de cocaína fuera de las zonas habituales de producción.

– ¿Colombia sigue a la cabeza de las conexiones con Galicia o hay otros países como México que están creciendo en este sentido?

– La relación del traficante gallego con el colombiano es privilegiada. Otras organizaciones fuera de Galicia, que pueden saltarse al gallego, sí puede establecer otras conexiones. Ahora mismo en Galicia, salvo una o dos estructuras muy fuertes, el resto son transportistas que trabajan por enormes cantidades de dinero.

– ¿Sigue siendo la cocaína la droga más traficada? ¿Por qué?

– En Galicia sí. El hachís también, pero el hachís se ha diversificado mucho. En estos momentos se habla de que existe una sobreproducción de cocaína. Se acabaron las fumigaciones de la planta y se ha pasado de 70.000 hectáreas a 280.000 de producción y existe un excedente muy importante. Se consume mucho y, además, los malos buscan continuamente mercados nuevos que abastecer.

– Se entiende que hay tres estratos en el narcotráfico: producción, distribución y menudeo. ¿Por dónde se le puede hacer más daño?

– El daño se le hace por la cantidad de droga en los grandes envíos, por cortar esas rutas y esos sistemas de transporte porque al menudeo llegas, pero no haces daño. Son organizaciones acostumbradas a constantes entradas y salidas. La estrategia la llevamos a cabo en distintas vertientes. En mi caso, aunque me dedique al gran tráfico, el menudeo tiene mucha importancia por lo lesivo y lo trágico que es con muchos jóvenes y muchas familias.

– ¿Es doloroso ver que el dinero se convierta en el reclamo para que gente joven siga introduciéndose en la venta de droga?

– Hay mucha gente que entra en ese círculo por el dinero, sobre todo más en el sur que aquí. Esa ostentación, ese vivir bien y ese consumo excesivo y sin control, lleva a algunos jóvenes a querer actuar por sí mismos. En este sentido, el trabajo de los medios de comunicación y las asociaciones como Érguete o la Fundación Galega contra el Narcotráfico es muy importante. Lo que ha mantenido el control en Galicia han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero la presión ejercida desde los medios de comunicación es muy necesaria. Nunca se ha bajado la guardia y este negocio hay que seguir denunciándolo. El día en el que el narcotráfico deje de ser una preocupación habrán ganado los malos. En Galicia las cosas funcionaron muy bien gracias a la Fiscalía Antidroga, a la Policía, a la prensa y las asociaciones como Érguete o la FGCN por darle visibilidad diaria a esta lacra.

– ¿Podría estar en la educación y la responsabilidad de las familias la clave para terminar con el relevo generacional de estas estructuras delictivas?

– La educación es fundamental en esto y en todos los campos. Debemos formarnos y en esta formación y en esta prevención, juega la sociedad civil juega un papel fundamental para destacar lo pernicioso, lo desastroso y lo tóxicos que son estos criminales.

– En lo personal, ¿qué sacrificios conlleva tanta responsabilidad en la lucha contra la droga?

– No solamente es un sacrificio mío, sino compartido con todos los que hemos trabajado y seguimos haciéndolo. Ineludiblemente vas dejando atrás cuestiones familiares y personales. No solo ha pasado en mi caso. Es un trabajo muy vocacional y muy comprometido. Una cuestión muy sacrificada y muy compleja que requiere mucho tiempo. Todo va cambiando en favor de la conciliación, pero eso no quita que la gente es comprometida. Compañeros que en vez de irse a casa a dormir se iban a hacer seguimiento. Ejemplos así los hay a diario.

– Premiado en Galicia por la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué supone para usted?

– Sinceramente es un orgullo, un gran honor. Con la Fundación tuve contacto ellos desde el principio, he visto su esfuerzo y lo he valorado siempre. Hay dos cosas en Galicia, por encima del resto que son la FGCN y las madres coraje, pero también el trabajo de la prensa. En cuanto al tema que se reconozca mi labor es porque he sido la cara visible del Greco y ahora de la Brigada Central de Estupefacientes, pero el premio lo recibo y lo comparto con todos mis compañeros.