“Ialma” dá lustre á celebración do Día das Letras Galegas en Cambados

O grupo de pandereteiras belgas “Ialma”, integrado por fillas de emigrantes galegos, realizan nestas Letras Galegas unha xira moi especial por Galicia, onde estarán entre o 13 e o 17 do vindeiro mes de maio, sendo Cambados unha das súas paradas. O concerto será o día 14, ás 21.00 horas, no Auditorio da Xuventude, con entrada de balde ata completar o aforo.

Co seu espectáculo “Ialma canta a Rosalía”, Verónica Codesal, Natalia Codesal, Eva Fernández e Marisol Palomo contan a súa historia, que é a de tantos emigrantes. “O noso proxecto é, como o de Rosalía de Castro, un horizonte de esperanza. Amamos a vida a música, a poesía, a danza e a xente. Ialma é dignidade e alegría de vivir”, así definen o seu expectáculo con que tamén estarán en Ferrol e Salvaterra de Miño, ademáis de na vila do albariño.

A banda vese reflectida e identificada en Rosalía de Castro xa que “os nosos avós e pais contáronnos os seus sufrimentos, pero tamén o seu amor polo páis, transmitíndonos valores como o de falar a nosa lingua”. Nestas letras galegas realizan unha viaxe moi emocionante á terra dos seus pais para dar unha xira moi especial.

Ademais, neste ano adicado a Francisco Fernández del Riego, en Cambados vanse celebrar unha serie de actividades para enxalzar a súa figura, actividades que terán lugar entre o 12 e o 21 de maio. A primeira delas será unha exposición sobre o escritor que está sendo elaborada polos colexios e institutos de Cambados e que se instalará no Paseo da Calzada durante esas datas.

O 12 de maio terá lugar a lectura de textos de Francisco Fernández del Riego por parte do alumnado dos centros de ensino cambadeses e a actuación da Asociación Cultural BoudeBou no Paseo da Calzada a partires das 10.30. O día 17 de maio, terá lugar a tradicional ofrenda floral ante o monumento de Ramón Cabanillas no Paseo da Calzada ás 12.00 horas. A continuación, celebrarase o concerto da Banda de Música de Castrelo no parque de Torrado, e se as condicións meteorolóxicas non acompañan, terá lugar no Auditorio da Xuventude.