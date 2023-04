Sin cuartel en Cambados ni en Vilagarcía

Miren ustedes lo bien que se cumplen las promesas y proyectos de quienes gobiernan al respetable público. Pasó con el AVE, que son palabras mayores, pero ocurre igual con otros de menor dimensión, véase cuartel de la Guardia Civil de Cambados.

Cuando menos parece una burla el cartel. “Plazo de ejecución 15 meses”; precio, algo más de seis millones de euros. Objetivo: crear unas instalaciones dignas para un cuerpo de funcionarios que no descansa en las 24 horas del día.

Pues es a ellos, sobre todo, a quienes se les falta al respeto, más que nada porque llevan años trabajando y viviendo en condiciones tercermundistas, tanto en Vilagarcía como en la villa del albariño.

No valen excusas de mal pagador. Nadie discute que hayan aparecido vestigios importantísimos en la excavación de la explanada elegida y que los papeles lleven su tiempo. Pero parece demasiado ¿Dónde han quedado esos dichosos 15 meses?

El proyecto del nuevo cuartel cambadés se presentó ya en 2021 pues se consideraba una prioridad e iba a resolver las carencias históricas de los dos destacamentos.

Esa fue la presentación oficial porque ya un par de años antes se barruntaba la idea, que obviamente se planificó en riguroso secreto de Estado pues temían que Vilagarcía pudiera rebelarse por la pérdida de un servicio, y de unas familias de funcionarios, que cuando sean trasladados al pueblo de al lado dejarán de comprar y pagar impuestos en la localidad.

Finalmente no hubo sangre, con el convencimiento de la que Unidad Fiscal y de Aduanas permanecerá en la ciudad. Y en Cambados tampoco hubo explosión de euforia.

Menos mal. Así parece como que la decepción es menor y que cuando comiencen las obras -eso sí tendrá que ser después de las elecciones municipales, o después de las generales, ya se verá- vendrán con alharacas a festejarlo.

Pero bueno, el tiempo pasa y Cambados empieza a estar ojo avizor, algo así como mosqueado, pues no hace tanto que el pueblo de Ramón Cabanillas y que adoraba Valle Inclán o Cunqueiro, ya vio como se esfumaba otra inversión de más de seis millones de euros porque de la renovación de la plaza de abastos ya no se supo más, simplemente porque no se puede hacer.

Ahora parecen esfumarse los otros seis millones y pico comprometidos, con el añadido de que los guardias de este destacamento se quedaron incluso sin el viejo cuartel y han tenido que buscarse la vida en pisos de alquiler y trabajar en un local de prestado. Mientras en Vilagarcía les toca seguir en sus inhabitables casas detrás de San Roque.

Y aún así, ellos harán los honores. Estarán en todos los actos a los que sean invitados, participarán en desfiles y en procesiones, además de perseguir al narco, controlar el tráfico o garantizar la seguridad de los 120.000 paisanos de toda la comarca, de O Grove a Pontecesures, de Cambados a Caldas.

Le toca hablar a Marlaska, pero también a Besteiro porque Miñones ha cogido las de Villadiego para, ahora que las aguas están calmas, lidiar con Sanidad.