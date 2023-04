Comuneros de San Miguel de Deiro impugnan la asamblea en la que intentaron expulsarlos

Un grupo de comuneros de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, ha decidido impugnar la asamblea celebrada el pasado 26 de marzo en la que la directiva decidió expulsar a los anteriores gestores de la entidad. La impugnación fue comunicada en el turno de ruegos y preguntas basada en que no se cumple ninguno de los requisitos por los que se puede expulsar a un comunero que son haber dejado de residir en la parroquia, muerte o renuncia. Señalan también que no se les ha abierto ningún tipo de expediente y que “tratan de condicionar las decisiones que toma la parroquia, ya que en San Miguel hay 700 viviendas, con 120 comuneros y a las asambleas tan solo asisten 30 personas”. Además, la comunicación remitida a uno de los socios que quieren expulsar, en la que se le comunicaba la decisión “era un simple folio con fecha de 2022, no la copia de una acta de la comunidad, y no figuraba la impugnación que se solicitó”. Achacan lo que califican de “persecución” a una “animadversión personal en la que no dudan en acusarnos de irregularidades que no existen”.