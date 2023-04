La movilización sindical del 1 de mayo pedirá el freno al aumento del precio de la vida

Los sindicatos CIG y Comisiones Obreras pondrán en marcha su maquinaria reivindicativa en favor de los derechos de los trabajadores con motivo del 1 de mayo. Ambos colectivos presentaron ayer sus manifestaciones a desarrollarse en Vilagarcía para unos propósitos comunes abordados desde enfoques diferentes.

“Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios”. Este es el eslogan de CC.OO. para direccionar las prioridades a poner en tela de juicio con la manifestación prevista que partirá el lunes a las 12.30 en Ravella.

“Queremos poner de relevo las conquistas sociales y laborales para ganar derechos y mejora la vida de las personas. Nuestro compromiso pasa por lograr más y mejores derechos. Queremos parar el alza de los intereses y tener una certeza sobre el funcionamiento de la actividad económica”, apunta el secretario Juan Bao.

Añadió en la misma línea que “está habiendo unos beneficios empresariales que hay que compartir. No solo los efectos de la inflación hacen que las empresas repercutan en los precios de los productos alimentarios para mantener sus márgenes de beneficios, lo que hace que los efectos de la crisis la paguen las mayorías sociales”.

En relación a los avances conseguidos anteriormente, desde CC.OO. consideran que la carestía del precio de la vida está minimizando los efectos de lo logrado. “Los derechos conseguidos no son fijos ni para siempre. Tienen que reivindicarse cada día. Cuestiones como la subida del SMI o de las pensiones, están siendo absorbidas por los costes. La crisis alimentaria eleva precios que no se puede rebajar y hay que actuar sobre eso. La cadena alimentaria no avanza al mismo ritmo y siempre paga el consumidor último y el productor primero”.

Desde el sindicato también hacen referencia al abaratamiento del despido. Bao subraya que “debemos avanzar hacia un coste adecuado y disuasorio de acuerdo con la doctrina del comité europeo de derechos laborales”.

Las reivindicaciones de Comisiones Obreras tendrán mañana un capítulo aparte al celebrarse el día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo. En esta línea también existen una serie de prioridades como son las condiciones laborales, la reducción de los accidentes y el cuidado de las enfermedades psíquicas derivadas de situaciones de estrés, así como lo relativo al control de las condiciones en los trabajadores de la piedra.

Paremos o saqueo!

Desde la CIG la lucha del 1º de mayo se sintetizará en el lema “Paremos o saqueo!”. El empleo, los salarios y las pensiones dignas son algunas de las batallas que refrendará el sindicato gallego. Anxo Lúa destaca “la dinámica de carestía de vida, incremento de precios y beneficios incontrolados de las empresas que repercuten en las condiciones de la clase trabajadora”.

La manifestación de la CIG tendrá lugar el lunes a las 11.30 horas partiendo desde la Casa do Mar para finalizar en la Praza de Galicia. Otro de los puntos de desacuerdo que allí se mostrará es el referido a la ampliación de los recortes con la reforma de las pensiones.

La eventualidad de los trabajos, la privatización de los servicios en la banca o la brecha salarial entre hombres y mujeres, son otros de los temas que desde el sindicato autonómico ponen encima de la mesa. Lo que definen como políticas neoliberales, “que solo favorecen a banca y energéticas”, es otro de los aspectos que critican de los actuales gobiernos autonómico y estatal.