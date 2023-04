La BUMM y las bandas de Merza y Salceda se dan cita en Meaño

Este sábado, 29 de abril, la céntrica Praza de Concello de Meaño acogerá su Festival de Bandas de Música, cita que se celebra cada último fin de semana de abril desde hace 31 años, a excepción del parón obligado por el COVID. En la presente edición se darán cita tres de las formaciones con más solera de Galicia, como son la Artística de Merza, la de Salceda de Caselas y la de los anfitriones, la Unión Musical de Meaño.

El festival empezará a las 17.30 horas con el tradicional desfile por delante del consistorio, interpretando un pasodoble por banda. A ello le seguirá su entrada en el recinto, que estará cubierto para la ocasión por una carpa capaz de albergar unas de 500 personas sentadas que podrán acceder de forma libre.

Después se sucederán los conciertos de las tres formaciones, a razón de 45 minutos por cada una. Esto, sumado a las presentaciones y los discursos protocolarios, hará que el evento se prolongue hasta el filo de las 21.00 horas. Y a todo ello le seguirá una fiesta con sesión discoteca en el propio recinto y abierto al público, que se mantendrá hasta después de la medianoche.

La presentación del evento correrá a cargo de la meañesa Rocío Rodríguez, que estará acompañada por varios alumnos de la Escola de Música, en lo que es un guiño a la labor de las escuelas de música gallegas, que nutren de músicos a las propias bandas.

La organización ha determinado que cada concierto se abrirá con un pasodoble, siendo las otras tres obras de libre elección. La primera en subirse al escenario será la Artística de Merza que, bajo la dirección del maestro Mateo Gómez Naval, abrirá con el pasodoble “Prusiano” del gallego Simón Couceiro, completando su repertorio con obras de Claude Smith, Joaquín Turina y Alfred Reed. Le seguirá Salceda de Caselas, agrupación que, bajo la batuta del maestro Juan Lois Diéguez, ofrecerá obras del compositor japonés Satoshi Yagisaw, Bill Whelan, y la zarzuela “Las bodas”, de Luis Alonso de Giménez, con arreglos del propio Diéguez.

Finalmente, con el maestro murciano Diego Javier Lorente López al frente, cerrará la Unión Musical de Meaño. El de los anfitriones será un concierto en honor a las madres y abuelas, en el fin de semana previo a la Inmaculada, que se celebra también en Meaño.

La BUMM abrirá con el pasodoble “A mi madre” de Roque Baños. Después -y éste será el momento más emotivo-, interpretará “Cançons de Mare”, que responde a una labor personal de cuatro meses empleados por propio Diego Javier Lorente en la transcripción de la copia de un manuscrito de la obra Taléns Tello.

En ella se recogen canciones de infancia que las abuelas cantaban a los niños, y que se abordaban de forma sinfónica para banda. Lorente reconoce que “fue un trabajo arduo, y una vez concluido, la pasada semana viajé a mi Murcia natal para entregarle la obra a mi abuela, Josefa López, que tiene 95 años”. “Siento que con esto he cumplido, y una vez que la puse en manos de mi abuela me he sentido en paz”.