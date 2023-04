La Xunta inicia las obras para apuntalar el puente de Santa Marta

Operarios dependientes de la Consellería de Infraestruturas han comenzado a trabajar en el sistema con el que se va a sujetar el vano central del puente de Santa Marta, a caballo entre los municipios de Ribadumia y Vilanova. Aunque la mayor parte del material que se va a utilizar, como los pilares, llegará a Pontearnelas en el día de hoy, los operarios han comenzado a trabajar sobre el terreno en el acondicionamiento de las rocas que sujetarán los puntales y, a finales de semana, se espera poder realizar los trabajos para dejar el puente apeado en el margen aguas abajo.

De todas formas, esta solución va a ser provisional ya que los técnicos todavía no tienen decidido que hacer con ese vano central que ha colapsado. El propio responsable de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, reconocía ayer que todavía no tienen claro cual va a ser la mejor alternativa para recuperar la funcionalidad del puente cuanto antes en condiciones de seguridad. La intención es optar por aquella opción que sea más rápida ya que están comprobando que la diferencia de costes entre la rehabilitación y entre sacar ese tramo y construirlo de nuevo no va a ser mucha la diferencia. La Axencia Galega de Infraestruturas también está tratando de coordinarse con otro departamento de la Consellería, el de Augas de Galicia, para acometer unas obras que van a afectar al lecho del río Umia.

Lo que tienen claro en Infraestruturas es que el problema tan solo se limita al vano central, ya que los otros tres que conforman el puente se encuentran en perfectas condiciones, sobre todo, porque en ellos no se usó la misma técnica constructiva. Los análisis realizados por los técnicos apuntan a que la corrosión y la oxidación de varias péndolas por su base, cerca de la conexión con el tablero del puente, serían la causa del fallo estructural. Los técnicos también están realizando trabajos topográficos de forma continua para ver el estado del vano central y prever si se puede venir abajo. En principio, estos trabajos topográficos confirmarían que la estructura del puente se mantiene estable desde que el pasado miércoles colapsasen los tirantes al paso de un transporte pesado.

Desde el pasado miércoles, cuando el puente colapsó, toda la circulación que pasaba por la PO-300 entre O Mosteiro y Cambados se ha desviado por el puente medieval de Os Padriños que llevaba 16 años sin soportar el paso de 3.000 vehículos diarios. El vetusto puente tiene el problema de ser demasiado estrecho por lo que forma un cuello de botella en la circulación y no se pueden cruzar dos transportes pesados. Para el regreso del tráfico pesado hubo que reacondicionar el entorno del puente de Os Padriños, ya que permanecía como semipeatonal desde la apertura del de Santa Marta en abril de 2007.