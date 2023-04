Escondrijos secretos en Meaño para evitar la represalias del bando nacional

Todos los que peinan canas en Paradela conocen de esa mina, con una historia transmitida de manera oral a lo largo del tiempo y que llega envuelta en flecos de leyenda. La más pretenciosa, es la que rememora que este túnel y mina llega bajo tierra hasta el monasterio de Armenteira, en alusión a que la enorme era en la que hoy se enclava, fuera en el pasado una zona vinculada al monasterio, incluso siendo habitada y explotada esa tierra por antiguos frailes de Armenteira.

Otros refieren, en cambio, que el agua procede del lugar de Corneda de Abaixo, que dista unos 200 metros al Este, si bien nunca se pudo confirmar ni verificar el origen exacto.

Lo que sí se atestigua es que esta mina fue durante la Guerra Civil (1936-39) escondrijo de represaliados, a fin de evitar caer en manos de golpistas y falangistas que los buscaba para ser paseados. “No ha sido uno, sino muchos los hombres de Paradela que huyeron, y que se metían en esa mina para no ser encontrados”.

Quien así habla es Luz Divina Méndez, que a sus 94 años mantiene lúcida la mente como pocos para recordar los episodios de su infancia vinculados a la Guerra. De hecho, su propio padre Pedro Méndez, tratante de ganado sufrió en sus carnes la persecución. Pedro Méndez, fue sorprendido una noche del verano de 1936 en el lugar de Pereiras, cuando subía de Vilalonga. Allí le propinaron una paliza tal, cuyos daños afectaron a un pulmón, acarreándole así una infección, a causa de de la cual, falleció días después postrado en cama, explica ahora su hija.

María Pilar Laredo, propietaria de la era que alberga la mina de sus ancestros, recuerda que “en esta casa, mi bisabuela, María del Pilar Padín Gómez, y luego la abuela, Celsa Padín Padín -que falleció a finales de siglo con 93 años-, me fueron legando la historia que acompaña a esta galería, ligada a los frailes de Armenteira”.

Ella y los lugareños recuerdan que era tradición que mucha gente, de Paradela y alrededores, acudieran a la bocana de esta galería a lavarse la cara, ojos, manos o incluso todo el cuerpo, en la zona que tenían afectada de una dolencia de ojos o piel, atribuyéndoles un elemento sanador por la pureza del agua.

Pilar Laredo refiere la tradición: “Debían lavarse al amanecer, muy temprano, antes de que asomara el sol, aprovechando el momento del rocío, y acudir de forma consecutiva a hacerlo durante 7 o 9 días, ambos, números impares, según fuera preciso”.

Pilar Laredo rememora que “mi abuela Celsa, que era pariente de curas y de cuyo bautismo fue padrino mismo un sacerdote, refirió que cuando lo Guerra Civil muchos represaliados se ocultaban en la galería durante el día, asomando luego de noche a procurar la comida que le traían en secreto los suyos”. Mismo las historias legadas, aventura, que los represaliados pudieran haber introducido en la galería una Virgen, a modo de icono de veneración y protección. al exponerse al peligro incierto de estar dentro o de ser capturados fuera”. Si es cierto o no todavía nadie lo confirmó.

El misterio del manantial, difícil de descifrar

El marido de Pilar, Enrique Mouriño, reconoce que “en los años noventa me atreví a adentrarme por la galería”. “Entré agachando –explica– provisto de botas de agua, una linterna y, por seguridad, atado a una cuerda a gente del exterior, dado que temía quedarme sin oxígeno, para que pudieran sacarme si me desvanecía o me ocurría algo una vez dentro”. “La galería –agrega- era muy sinuosa ya incluso desde la bocana, abovedada y además se bifurcaba. Anduve unos 15 o 20 metros, pero no me atreví a más”. Pilar Laredo, reconocía que antes que su marido ya lo habían intentado otros. “Hace años -recuerda-, un vecino de Lores, que fuera antiguo sepulturero de la parroquia, atraído por el enigma, me dijo que quería entrar… Y lo hizo, pero al poco se volvió sobre sus pasos, admitiendo que sentía miedo ir más allá, pero que la galería continuaba”. El matrimonio que conforman María del Pilar Laredo y Enrique Mouriño reconocían estar dispuestos y que un equipo de espeleólogos, equipado para una misión así, pudieran adentrarse para desvelar la intriga. “Por supuesto que accederíamos autorizar a un equipo de espeleología que nos lo pida, que entrara en la mina -afirmaba Pilar Laredo-, y poder desvelar así la enigma que la rodea, su forma y longitud, o también arrojar luz sobre si lo que pueda hallarse en su interior”, asegura.