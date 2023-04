“La enfermedad me hizo pragmática: Busco experiencias de vida"

Firme y segura de sus convicciones. Iara Mantiñán Búa (A Coruña, 1985) reside desde el pasado mes de diciembre en O Grove, alejada del mundanal ruido. Se graduó en Periodismo para algún día ser como Arturo Pérez-Reverte. Y lo logró. Cubrió la Primavera Árabe pero, hace siete años, en Egipto, le detectaron un sarcoma en su pierna. Su vida cambió.

Esa lucha por investigar sobre la enfermedad cristalizó en 2021 con la creación de la Asociación de Sarcomas de Grupo Asistencial (Asarga). Desde hace dos meses es la presidenta a nivel nacional donde, tras mucho sacrificio, comienzan a poner el foco en una enfermedad desconocida actualmente que, como otras muchas, necesita investigación.

–¿Qué características tiene el sarcoma?

–Existen tres tipos de cáncer: los que afectan a la sangre -leucemia-, los que afectan a los órganos y, finalmente, el sarcoma, que afecta a todo tipo del tejido conectivo como pueden ser un músculo, un hueso o un tendón. La complejidad de esta enfermedad es que te puede aparecer en una mandíbula o una metástasis en el pulmón. Es cierto que la mayoría de ellos afectan a extremidades en un 60%. Recientemente falleció la influencer Elena Huelva y el hijo de Ana Obregón, Aless Lequio. Somos pacientes conseguidores, nos tenemos que buscar la vida. En Asarga el paciente que entra en la asociación en la primera semana ya tiene cuatro videollamadas con cuatro especialistas distintos. En el Sistema Nacional es imposible.

– ¿Cómo recibió la noticia de que lo padecía?

–Hace 7 años estaba trabajando en Egipto y noté un bulto en mi pierna. No le di importancia, ya que acostumbrada a estar en África y en Oriente Medio, siempre me picaban los mosquitos y las infecciones debido a la comida eran lo más normal del mundo. Tenía una masa dura y uniforme, como si el músculo hubiera hinchado, pero a medida que crecía y no bajaba, fui al médico y me lo diagnosticaron. Me tuve que operar en la Clínica Universidad de Navarra.

"No sé cuanto tiempo voy a estar aquí"

– ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se lo comunicaron?

–Hay una negación en los primeros años: me lo operan y ya estoy bien o me doy un año de tratamiento con algún inhibidor y estoy bien. Te intentas convencer de que lo pasas y luego vas a estar bien. Posteriormente te das cuenta de que vas a convivir con esta enfermedad durante muchos años y empieza otra etapa de tu vida en la que tienes ansiedad y no duermes. Con los años llega la aceptación. Aprendes a convivir con esta enfermedad, tienes 13 o 14 metástasis y es una más. Sirve para darte cuenta de que solo tienes una vida. Lo primero que quiero hacer cuando salgo del hospital es irme de viaje, antes pensaría en el dinero y en ahorrar para comprarme una casa, ahora me da igual. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, busco llevarme experiencias de vida con la gente que quiero y dejar mi granito de arena en el mundo. Por ello nació la asociación, tenemos un deber como sociedad.

Venirse abajo

–Uno lejos de venirse abajo genera sinergias con varios pacientes y nació Asarga en 2021, ¿qué logros han conseguido en este tiempo?

–Publicar un libro con nueve testimonios, el primer documental del mundo que trata sobre esta enfermedad y hemos sido la primera asociación que llevó al Congreso de los Diputados un Propuesta no de Ley para que se aborde de forma integral esta enfermedad. Nunca se hizo una para sarcomas a nivel nacional. El 30 de mayo tendremos una reunión con el director general de Farmacia. Las asociaciones vamos por delante de los sistemas de salud al uso. Hemos hecho el primer estudio cualitativo de experiencia en el paciente que se va a publicar en una revista científica.

“En la zona Noroeste no hay centro de sarcoma; nos tenemos que desplazar a Madrid”

– Otro de los problemas responde a los tratamientos que existen a día de hoy, ¿cuánto cuesta la enfermedad y dónde están las dificultades?

– Nos sentimos aislados. Depende de los fármacos pero en sarcoma hay más de 70 subtipos y solo Gist, el más predominante, tiene cinco fármacos, dos de ellos aprobados en los últimos años. Nos mandan pasar por protocolos internacionales anticuados como puede ser la doxorrubicina, que es muy agresiva. Como no hay ciencia ni investigación, hacen eso. Es una terapia que te puede dejar estéril. Si no pasas por el tratamiento no puedes pasar por una segunda línea porque la Seguridad Social lo va a rechazar. Tienen que cambiar estos protocolos.

–Dijo que era un dos por uno, un cáncer y una enfermedad rara, ¿Sienten que las instituciones públicas les están dando, en cierto modo, la espalda?

–Ante lo que no se conoce no se hace nada. Cuando hacemos nuestras reivindicaciones, los políticos nos escuchan. Es algo novedoso. Se ha mantenido tan en silencio y por ello se necesita mucha reivindicación. Creo que poco a poco conseguiremos algo, pero por ahora no hay fármacos, no hay un protocolo de actuación y la secuenciación genómica no está probada.

–Galicia tiene un reto importante en esta materia, ¿qué es lo primero que habría que hacer para mejorar?

–Sí, es la de crear un centro en el norte de España. En la zona noroeste no lo hay, por lo que los pacientes de Galicia nos tenemos que desplazar a Madrid o a Barcelona. Desde el colectivo Asarga podríamos y estamos dispuestos a ayudar. Tenemos los pacientes y si empezamos a colaborar con algún hospital gallego, va a haber una masa crítica y poco a poco se van a ir formando especialistas. Necesitamos que la Comunidad Autónoma se involucre y cree un centro.