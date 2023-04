Vilalba será vilagarciana con más de 300 fieles arlequinados en busca del alirón del Arosa

En torno a 300 personas se desplazarán hoy a Vilalba desde Vilagarcía para estar presentes a las cinco de la tarde en el partido que puede suponer el ascenso directo a 2ª RFEF, categoría de ámbito nacional en la que ya militó el Arosa la pasada temporada.

La expectación generada en la ciudad con motivo del partido desbordó todas las previsiones. La peña Escuadra Arlequinada organizó un desplazamiento en autobús que rompió todas las expectativas solo 24 horas después de abrir la inscripción. La idea inicial era la de fletar únicamente un autocar, tal y como ha sucedido en todos los desplazamientos previos realizados, pero ha sido tal la demanda de peticiones que se han llenado hasta cuatro autobuses para dar cabida a las 200 personas que utilizarán este medio para estar hoy en el campo de A Magdalena.

En la posibilidad hecha real de lograr un desplazamiento económico a la vez que asumible, ha sido clave la aportación realizada desde el propio Arosa, Concello de Vilagarcía y Autocares Abalo, además de establecimientos como A Abadía do Duque, Bar París, Imaxe Moda y Cruela.

Los cuatro autobuses partirán hoy en distintas franjas horarias. A las 10 de la mañana saldrá la mitad de la expedición para poder comer en Vilalba antes del encuentro y desplazarse posteriormente al partido. Los otros dos autocares, completamente llenos, saldrán a las 14.15 directamente para el escenario del encuentro.

La condición histórica de la cita se palpaba ya en el día de ayer. Los aficionados perfilaban los últimos detalles de un desplazamiento sin precedentes en la historia del deporte vilagarciano. Un sentimiento arosista muy latente en los últimos años y que se encuentra ante la posibilidad de un título de liga que no se celebra desde 1993.

Ni siquiera el hecho de que el Fabril sea el único que depende de sí mismo para ser campeón, va en detrimento de las ilusiones de la afición. Los coruñeses, que juegan en el feudo de un Barco ya descendido, serán campeones simplemente con igualar el resultado que haga el Arosa. Por lo tanto, que los de Valdeorras puntúen es la única opción posible de alirón para los de Luisito.

Algunos de los aficionados concentrados ayer en un punto clave de reunión para el arosismo, A Abadía do Duque, mostraban sobre todo su motivación para disfrutar de una movilización deportiva histórica. En la misma línea reconocían la dificultad de poder salir campeones de Vilalba, pero nadie quería correr el riesgo de no estar en un día de los señalados en rojo.

Optimismo prudente

Bombos, bufandas, camisetas, megáfonos, banderas.... Todo está dispuesto para llenar los autobuses. Además, son más de un centenar de personas las que también han confirmado que se desplazarán en sus coches particulares. Incluso, no son pocos los aficionados que ya se han viajado en el día de ayer a diferentes puntos de la provincia lucense para culminar su fin de semana vacacional mañana en A Magdalena.

Desde el propio Arosa agradecen el masivo y creciente apoyo de Vilagarcía en su intención de recuperar la categoría perdida hace ahora un año.

El propio Luisito dejó claro que “habrá muy buen ambiente y los futbolistas son muy conscientes de ello. A mí son los partidos que me gusta jugar. Es una pena que no dependamos de nosotros mismos”.

También el capitán Julio Rey, y uno de los jugadores más queridos de la afición vilagarciana, quiso dejar claro que “si el Arosa es lo que es y nosotros somos lo que somos, se debe en gran parte a esta increíble afición porque desde la jornada 1 hasta la última han estado con nosotros. Siempre que hemos sido visitantes parecíamos locales porque siempre se desplazaban centenares de personas. Que vengan cuatro autobuses demuestra lo importante que es el Arosa para el pueblo y el pueblo para el Arosa”.

No se ha planificado ningún tipo de celebración en caso lograr el ascenso esta tarde, pero la fiesta está más que asegurada si se logra el objetivo.

Luisito: “La responsabilidad es cumplir con lo que nos toca”

En lo futbolístico es en lo que se quiere centrar exclusivamente el equipo de Luisito. El técnico tiene muy claro que ganar en A Magdalena no será fácil, y es en ello en lo que quiere poner todo el foco y toda la energía. Sostiene Luisito Míguez que “llegamos con las opciones intactas, pero no dependemos de nosotros únicamente. Lo primero que tenemos que hacer son nuestros deberes, porque de no hacerlos estamos condenados. Evidentemente, hicimos una campaña impresionante, como demuestra el llegar con opciones a los últimos 90 minutos de liga. Aseguramos la Copa del Rey y ahora vamos a pelear por el título de liga hasta el último momento. Tenemos una fe ciega en nosotros mismos y vamos con la responsabilidad de cumplir con la parte que nos toca que es lo que tenemos que hacer”.

Los lucenses, además, tienen que sumar para poder asegurarse la plaza en el play off. En esta línea, el técnico arlequinado recuerda que “el Villalbés es un equipazo. Eso es algo que no se le escapa a nadie. Al principio de liga, todo el mundo los daba como un claro candidato al ascenso directo e hizo una primera vuelta inmaculada. Marchó de A Lomba llevándonos dos puntos y ahora le llevamos 15 porque nosotros hicimos una segunda vuelta impresionante”.

Añade el entrenador sobre su rival que “futbolista por futbolista, tiene un equipazo. Con un campo muy bueno donde se puede jugar y sabemos que si no estamos al 200% contra ese tipo de futbolistas y ese tipo de equipo, al que además le vale el empate para asegurarse el play off, nos puede hacer mucho daño”. También deja claro Luisito que no mirará lo que haga el Fabril hasta el término de su partido, “sería un error garrafal estar pendientes de lo que pasa en otro campo. Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro y si después tenemos la fortuna del fallo del Fabril, maravilloso. Y si no falla nos vendrá muy bien el partido para encarar el play off con máxima energía y a nivel mental al 200%”.