La seguridad es lo único que importa ahora en Pontearnelas

La resignación es clave entre los casi 3.000 conductores diarios que cruzan el puente medieval de Os Padriños al encontrar cortado el moderno viaducto de Santa Marta que este lunes se hundió al romper la mayor parte de los tirantes que soportaban su plataforma.

El alcalde de Vilanova Gonzalo Durán volvió ayer a lamentar el desastre aunque aliviado porque no haya habido desgracias personales, pero cree que se deben exigir responsabilidades por el grave defecto de construcción.

Durán afirma que la conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez le ha garantizado la recuperación del puente de Santa Marta sin escatimar gastos. “Si hay que desprenderse de toda la plataforma se hará porque la seguridad de los vecinos es la prioridad”, manifestó.

Por este motivo reprocha comportamientos de algunos ciudadanos que arriesgan su integridad “haciéndose selfies” en un viaducto que en cualquier momento se podría desplomar, en vista del estado en el que se encuentra.

Durán agradeció la colaboración de su homólogo de Ribadumia David Castro para facilitar el paso de vehículos por el centro de Pontearnelas, pues es el único acceso alternativo posible en este momento en el que se prohibió el paso por Santa Marta.

También la presidenta de la Diputación Carmela Silva expresó que la “seguridad” va a ser la máxima prioridad en las decisiones sobre tráfico que se adopten en la zona, sobre todo en vías como la EP-9511 que une Cabanelas con Pontearnelas y cruza bajo el puente siniestrado.

Un vial bajo el puente

Aseguró ayer la titular de la institución provincial que tras la evaluación técnica se confirma la seguridad de este trazado “al pasar bajo la zona siniestrada”. De todos modos, Silva insistió en que los técnicos estarán muy atentos “por si en algún momento tenemos que tomar otra decisión”.

La apertura de este vial provincial se produce, como explicó Carmela Silva, “porque la EP-9511 no pasa por debajo de la zona del puente que colapsó”. “Tengo clarísimo que por encima de todo está la seguridad, la carretera estuvo bien cerrada y no podíamos tomar una decisión hasta tener el informe de los ingenieros de la Diputación, que nos dice que podemos abrir sin problemas de seguridad para las personas y vehículos que transitan por ella”, indicó. Recuerda que esta vía no pasa por la parte del puente dañado por la rotura de los barrotes de sujeción del tablero.