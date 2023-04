Rajoy, sobre Marta Lucio: “Es una persona dialogante, que sabe llegar a acuerdos”

El Partido Popular de Meis presentó anoche su candidatura en un acto celebrado en el multiusos de Mosteiro, y en el que la candidata a la Alcaldía, Marta Lucio, estuvo arropada por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la exministra Ana Pastor. Rajoy, que ha popularizado enormemente en toda España la Ruta da Pedra e da Auga, destacó de Marta Lucio que, “es una persona dialogante, que conoce la importancia de tener una buena interlocución con el resto de las administraciones para llegar a acuerdos que beneficien a todos”.

Marta Lucio fue senadora en las Cortes Generales entre 2016 y 2019, coincidiendo por lo tanto durante dos años con la presidencia de Rajoy. Este último visita con frecuencia Meis, pues una de sus actividades favoritas cuando se encuentra de vacaciones en Galicia es hacer temprano la ruta de senderismo de la Pedra e da Auga. De la candidata del PP a la Alcaldía dijo también que es una persona, “con responsabilidad y rigor, con seriedad y eficiencia”.

El expresidente español, y presidente de honor del PP en Galicia hizo también una lectura de los próximos comicios municipales en clave estatal. En este sentido, planteó que, “ganar las elecciones municipales en cada Concello por mayoría absoluta es un gran paso para conseguir que Alberto Núñez Feijóo gane las Elecciones Generales de final de año y sea presidente del Gobierno de España”.

Atención a las parroquias

Marta Lucio declaró en su intervención que, “gobernar no es tan fácil, y ellos no supieron hacerlo”, en alusión al Partido Socialista, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante los cuatro últimos años con el apoyo del BNG en el pleno de investidura. En opinión de la aspirante del PP, una de las grandes deficiencias del mandato de Marta Giráldez ha sido, “el abandono absoluto de las parroquias”. “Fue un absoluto desgobierno, con el enfrentamiento diario con su socio de gobierno (en alusión al concejal del BNG, que no formó parte del ejecutivo en ningún momento)”.

También intervino en el acto político el presidente del partido en la provincia de Pontevedra, Luis López. Sostiene que Marta Lucio es “una apuesta segura” para lograr la estabilidad política y la transformación de Meis, y sobre Marta Giráldez declaró que, “está más preocupada por salir en las fotos de la Mancomunidade do Salnés que por atender las necesidades de los vecinos”.

Asimismo, López recordó que para el Partido Popular es muy importante ganar por mayoría absoluta en las elecciones, “para no tener que depender de nadie”, pues vaticina que en caso de necesidad el BNG volvería a respaldar a Marta Giráldez en el pleno de investidura, pese a los conocidos roces que han tenido ambas formaciones los dos últimos años. “Los que ahora critican a la alcaldesa y denuncian su mala gestión, volverán a apoyarla si se presenta la oportunidad”, considera Luis López.

En Meis también presenta lista Vox el 28 de mayo.

La candidatura

En el acto se presentó la lista con la que el PP tratará de recuperar el gobierno de Meis, que ostentó siempre hasta 2019. Ese año, fue la fuerza más votada, pero el PSOE le arrebató la Alcaldía gracias al apoyo del edil nacionalista. Además de Marta Lucio, irán en puestos de salida Joaquín Martínez Rodiño, Elisardo Vázquez Fontán, Jairo Paz Santamaría, Adriana Abal Sabarís y Rocío Vázquez Muíños. En el puesto 8 va Marcos Roma Barreiro, que interpretó durante los últimos años el papel de Jesucristo en la Semana Santa de Paradela. Y cierra la lista como suplente el histórico exconcejal Eugenio Fernández.