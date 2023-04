Iglesias evita la reprobación ante las críticas de la oposición por el incremento de gasto

La mayoría absoluta del Partido Socialista evitó ayer la reprobación, impulsada por el Partido Popular, al alcalde del municipio, Carlos Iglesias, por los gastos que se generaron con el concierto del 25 aniversario, en el que participaron las Tanxugueiras. Los conservadores utilizaron ese concierto como el ejemplo perfecto de que el grupo de gobierno ha disparado de forma excesiva sus gastos en una forma de gestión que Juan José González Vázquez, portavoz de los conservadores, reprobó de forma drástica. De hecho, recordó que muchos de esos gastos eran facturas a las que el grupo de gobierno había levantado los reparos de la intervención municipal.

También el BNG reprochó al grupo de gobierno que “gasten en aquello que no deben” y su portavoz, David Mochales, hizo un balance del mandato que ahora se acaba, el último de los tres portavoces, señalando al PSOE como “son ustedes gestores y de los malos”, pidiendo también que se le facilitase un informe sobre el retorno económico de ese concierto que se celebró en la explanada de O Bao. Sin embargo, Mochales también disparó contra el PP, al que les reprochó que solicitasen plenos del estilo del de ayer, con un coste elevado para un tema “que ya se trató en este marco y fue criticado por lo mismo”. También censuró que el PP se pasase el mandato “con mociones como la de las vacas, cuando en A Illa no queda ninguna” y no aportase más cosas. Las críticas nacionalistas enfadaron al portavoz popular, que le recriminó su actitud a Mochales con un “del BNG poco se puede esperar”.

Carlos Iglesias explicó que los costes del concierto correspondían a toda la logística y que, al no estar previsto en el presupuesto inicial, hubo que habilitar una partida de crédito. El caché de los grupos que participaron en ese concierto de 25 aniversario fue asumido por la Diputación. De todas formas, defendió que el concierto tuvo un importante retorno económico y que llegó a reunir a más de 4.000 personas en O Bao. Iglesias también aprovechó para censurar la actitud del PP al que le recordó que “intentar reprobar a un alcalde que ya se va, la verdad, no tiene mucho sentido”.